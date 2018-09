Under 20 | Polonia-Italia 0-3 | doppietta di Kean e gol di Scamacca

Pallavolo – Europeo Under 19 : la nazionale italiana femminile supera la Polonia con un netto 3-0 : Dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro la Bielorussia, le azzurre ottengono l’intera posta in palio anche contro la Polonia A Durres (Albania) le azzurrine di Massimo Bellano sono riuscite ad ottenere il secondo successo di fila nell’Europeo Under 19 femminile. La nazionale tricolore, infatti, dopo la vittoria conquistata ieri contro la Bielorussia, è riuscita a ripetersi anche nel secondo match, superando la ...

Italia Under 20 nel torneo ‘8 Nazioni’ : il 6 settembre l’esordio con la Polonia : Sarà contro la Polonia l’esordio dell’Italia Under20 di Paolo Nicolato nel torneo ‘8 Nazioni’ C’è la Polonia nel presente e nel futuro della Nazionale Under 20, che giovedì 6 settembre (ore 19) allo stadio ‘Miejski’ di Lodz affronterà i padroni di casa nel match d’esordio della seconda edizione del torneo ‘8 Nazioni’. Un anno fa l’Italia iniziò il suo cammino nella ...

Volley : Europei Under 20 - l'Italia supera la Polonia e spera : LA CRONACA DEL MATCH- Anche per l'ultimo match, il Ct Monica Cresta ha voluto confermare la formazione tipo: Lavia, Mosca, Acquarone, Recine, Cortesia, Cantagalli e Federici nel ruolo di Libero. La ...