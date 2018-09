Una scheggia il Samsung Galaxy S10 con modello 5G ma in edizione limitata?

optimaitalia

(Di giovedì 6 settembre 2018) Le aspettative relative alS10 sono copiose: l'ammiraglia 2019 sarà probabilmente quella della svolta che decreterà ancora il predominio del produttore nella produzione di smartphone o sancirà piuttosto il sorpasso di Huawei nel mercato della telefonia mobile. I progettisti stanno di certo lavorando sodo per garantire feature esclusive e uniche per la prossima ammiraglia in questi mesi: tra queste, secondo un nuovo rapporto riportato da TheAndroidSoul, la compatibilità con le nuove reti di connessioni 5G.Il futuroS10 sarà dunque velocissimo nella navigazione internet, potendo contare sul più potente segnale 5G rispetto a quello 4G e 4G+ (attuale standard presente su tutte le ammiraglie Android e non solo). La nuova tecnologia per le connessione non è ancora pronta nel mondo (ed in particolare in Italia l'asta per le frequenze e i relativi lavori sono ...