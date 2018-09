Un funzionario della Casa Bianca scrive un editoriale anonimo sul New York Times

ilgiornale

(Di giovedì 6 settembre 2018) Volano gli stracci alla, e spunta persino una "gola profonda" (o corvo che dir si voglia) che, presa carta e penna,un(ovviamente) per il New, spargendo veleno a piene mani contro Donald Trump e la sua squadra. L"autore dell'articolo dichiara di essere un altodell"amministrazione, membroresistenza contro il presidente. "Il dilemma che (Trump) non coglie pienamente è che molti alti funzionari nella sua amministrazione stanno lavorando in modo diligente, dall"interno, per boicottare partisua agenda e le sue peggiori inclinazioni: lo so perché sono uno di loro".Il quotidiano spiega di non poter rivelare il nome dell"autore perché ciò metterebbe a repentaglio il suo lavoro. Ilprecisa che la resistenza di cui dice di far parte non è una forma di opposizione: "Noi vogliamo che l"amministrazione abbia ...