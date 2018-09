Uccide i figli disabili e tenta il suicidio a Cagliari La donna è in gravissime

La figliastra passa troppo tempo col padre : la matrigna la fa stuprare e Uccide dal fratellastro : Uno sconvolgente fatto di cronaca quello che arriva dalla regione del Kashmir, in India. Una bimba di 9 anni è stata stuprata da un branco di giovani tra i 14 e i 19 anni. Il gruppo avrebbe agito su istigazione della matrigna della giovanissima vittima, colpevole di trascorrere troppo tempo col padre.Continua a leggere

Victoria - Uccide amica a martellate - poi rivela : euro Volevo i suoi figli euro : Condannata a 30 anni di reclusione per aver pianificato l' omicidio di un'amica alla quale aveva intenzione di sostituirsi per crescere i suoi figli, la sconcertante storia viene dallo stato ...

Uccide amica a martellate in testa per sottrarle i figli/ Ultime notizie : aveva scoperto di essere sterile : aveva scoperto di essere sterile e così ha deciso di "rubare" i quattro figli dell'amica, Uccidendola. E' successo in Australia, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 16:32:00 GMT)

Victoria - Uccide amica a martellate - poi rivela : "Volevo i suoi figli" : Condannata a 30 anni di reclusione per aver pianificato l' omicidio di un'amica alla quale aveva intenzione di sostituirsi per crescere i suoi figli, la sconcertante storia viene dallo stato ...

Donna australiana Uccide la migliore amica per adottarne i figli - condannata a 30 anni : Samantha Kelly, una Donna di 39 anni di Bendigo, Stato di Victoria (Australia) è stata uccisa in seguito ad un piano architettato dalla sua migliore amica, Christine Lyons. Quest'ultima era molto invidiosa dei figli di Samantha e ad un certo punto della sua vita si è convinta che l'unico modo per diventare lei la madre di quei bambini fosse quello di uccidere l'amica: soli cosi secondo lei poteva provare ad ottenere l'affidamento dei 4 figli. La ...

Non può avere figli : fa Uccidere la sua amica per poter crescere i suoi 4 bambini : Christine Lyons, una donna di quarantasette anni, è stata condannata a 30 anni di carcere in Australia. Sarebbe stata lei a organizzare l'omicidio della sua amica Samantha Kelly. Uccidendola, avrebbe voluto prendere il suo posto e crescere i suoi bambini che aveva anche iniziato a chiamare con nomi diversi.Continua a leggere

FIGLIA MUORE - MADRE SI Uccide/ Il dolore insopportabile di non avere amato abbastanza : A Pagani (Salerno) si consuma la tragedia di una MADRE che torna a casa e trova la FIGLIA morta. La MADRE si è lanciata nel vuoto. Si pensa al duplice suicidio. MAURO LEONARDI(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 06:08:00 GMT)BIMBO GAY SI SUICIDA/ Di fronte al dolore innocente c'è solo la Croce, di R. PersicoPEDOFILIA, VIGANÒ vs PAPA/ Tutto quello che l'ex nunzio non dice e "dimentica", di C. Caricato

FIGLIA MUORE - MADRE SI LANCIA DAL BALCONE E SI Uccide/ Pagani - ultime notizie : probabile il doppio suicidio : Pagani, MADRE scopre FIGLIA morta a letto e si LANCIA dal terzo piano. ultime notizie: un doppio suicidio? Tragedia avvenuta questa mattina nella cittadina in provincia di Salerno(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 00:45:00 GMT)

Figlia muore - madre si lancia dal balcone e si Uccide/ Pagani - ultime notizie : ragazza suicida per overdose? : Pagani, madre scopre Figlia morta a letto e si lancia dal terzo piano. ultime notizie: un doppio suicidio? Tragedia avvenuta questa mattina nella cittadina in provincia di Salerno(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:29:00 GMT)

Pagani - mamma trova la figlia morta nel letto e si Uccide lanciandosi dal balcone : Choc a Pagani, in provincia di Salerno. La madre trova la figlia morta nel letto della sua stanza e si uccide lanciandosi dal balcone del terzo piano. È accaduto in via Malet. Le vittime...

Mamma trova la figlia di 27 anni morta nel letto - si lancia dal balcone e si Uccide : Choc nel Salernitano. La madre trova la figlia morta nel letto della sua stanza e si uccide lanciandosi dal balcone del terzo piano. È accaduto in via Malet a Pagani (Salerno). Le vittime sono...

Muore la figlia - la madre si Uccide lanciandosi nel vuoto dal balcone : di Daniela Faiella PAGANI - Tragedia in via Malet questa mattina. Mamma e figlia sono state trovate morte. La prima, 60 anni circa, si è lanciata dal balcone; la seconda, appena ventenne, è stata ...

Dramma familiare in Belgio : madre Uccide nel sonno i tre figli di 4 anni - 2 anni e 3 mesi : La trentenne ha ucciso i figli in casa nel sonno mentre il marito dormiva al piano di sopra. Infine ha preso l'auto e si è schiantata contro un pilone di un ponte autostradale. All'arrivo dei soccorsi ha confessato tutto ma quando gli agenti sono arrivati a casa per i tre piccoli non c'era più nulla da fare.Continua a leggere

In libertà vigilata - padre Uccide la figlioletta di un anno e mezzo a colpi in testa : La piccola ritrovata esanime in casa con un ematoma subdurale conseguente a un trauma cranico dovuto a percosse. Nonostante i tentativi dei medici, è morta in ospedale. Il padre 28enne arrestato dalla polizia.Continua a leggere