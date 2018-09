U.21 Slovacchia-Italia 3-0 in amichevole : ANSA, - ROMA, 6 SET - L'Italia Under 21 è stata travolta dalla Slovacchia 3-0, 1-0, in una partita amichevole giocata questa sera alla "Mol Arena" di Dunajska Streda. Le reti portano la firma di ...

Calcio - amichevole Under21 : Slovacchia-Italia 3-0. Doppio Haraslín - chiude Mráz : azzurrini annichiliti : Una brutta Italia Under 21 viene sconfitta con un sonoro 3-0 dai pari età della Slovacchia nell’amichevole disputata a Dunajska Streda: gli azzurrini di Di Biagio sono risultati praticamente assenti in una sfida a senso unico, indirizzata dopo pochi minuti e chiusa in avvio di ripresa. Pochi benefici dai cambi proposti. Nel primo tempo gli italiani sembrano iniziare bene, riversandosi nella trequarti avversaria, ma al primo affondo gli ...

Under 21 - Italia impegnata in amichevole contro la Slovacchia : dal 1' Cutrone : Gli Azzurrini di Gigi Di Biagio proseguono la preparazione dell’Europeo che si disputerà in casa in coabitazione con San Marino. Oggi previsto un test amichevole contro la Slovacchia Under 21, attualmente secondi nel loro gruppo e vicini alla conquista di un posto ai prossimi playoff per la qualificazione alla competizione internazionale. L’Italia, in quanto paese ospitante, è qualificata di diritto all’Europeo. Nella ...

Italia-Slovacchia - amichevole Under21 : orario d’inizio e come vederla in tv : Torna in scena la nazionale italiana Under 21 di calcio, se pur in amichevole. Oggi, giovedì 6 settembre, gli Azzurrini affronteranno la Slovacchia presso la “Mol Arena” di Dunajska Streda. L’ultima volta in cui l’Italia ha affrontato la formazione europea centro-orientale risale al 2014, nel doppio incontro valido per i playoff verso la qualificazione alla rassegna continentale prevista l’anno successivo. In quell’occasione la nazionale di Gigi ...

Italia-Slovacchia - amichevole Under21 : le probabili formazioni. Tridente azzurro formato da Cutrone - Orsolini e Parigini : Comincia il percorso d’avvicinamento della Nazionale Under 21 di calcio guidata da Gigi Di Biagio verso il Campionato Europeo di categoria che si terrà in Italia nel 2019. Gli azzurrini affrontano in amichevole i padroni di casa della Slovacchia alla ‘MOL Arena’ di Dunajska Streda oggi pomeriggio alle ore 18.30. Questa sarà la prima delle due gare amichevoli dell’Italia in questo inizio di stagione, con la prossima che si ...