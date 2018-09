Tutti i diversi nomi di Algida nel mondo e sono tantissimi

gqitalia

(Di giovedì 6 settembre 2018) Il cuore con un brand intorno, verrebbe da dire. Morbido come un gelato, pulsante come un marchio in grado come pochi altri di modellarsi e rimodellarsi secondo le diverse esigenze dei mercati su cui è presente. È davvero singolare la storia di Heartbrand, il marchio di proprietà del colosso anglo-olandese Unilever che in Italia conosciamo come. Ma che nel Regno Unito e in Cina va sotto il nome di Wall’s, mentre negli Stati Uniti è stato battezzato Good Humor. Proprio così: stesso brand, aziende diverse, ognuna con un proprio nome, una propria storia e una propria data di fondazione. A unire la Langnese tedesca alla Eskimo croata, alla Olà portoghese e alla Kibon brasiliana, dunque è principalmente quel cuore dalle sembianze di spirale, uguale in tutto il: dal 1998 il logo è stato infatti uniformato in tutte le sue declinazioni, prima con linea rossa su sfondo giallo e ...