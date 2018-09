Tumore della prostata metastatico | ogni anno colpiti oltre 7mila italiani

'L amore aiuta a sconfiggere la malattia'. Il messaggio di speranza della reporter che lotta contro il Tumore : ASOLA, MANTOVA, - 'Non fatevi abbattere, l'amore aiuta a combattere la malattia. L'affetto delle persone care vale già metà guarigione'. Antonella Goldoni è una giornalista della Gazzetta di Mantova ...

Cellule del paziente per guarire dal Tumore - arriva Car-T : sì della Ue a due nuove terapie : Allo stesso tempo come tutte le novità della scienza va presa con la dovuta cautela per una serie di fattori, dalla tossicità della terapia al costo proibitivo. Ci vorrà una attenta valutazione nel ...

Morto John McCain - senatore ed eroe del Vietnam col sogno della Casa Bianca. L'ultima battaglia col Tumore : McCain lavora per un po' nell'azienda del suocero, ma é già una celebrità televisiva e il passaggio in politica è quasi naturale. Tra le fila dei conservatori. Viene subito eletto deputato a ...

Aretha Franklin è morta - l'addio alla regina della musica : stroncata da un Tumore al pancreas : È morta all'eta di 76 anni nella sua casa a Detroit Aretha Franklin, la regina del soul. Lo riferiscono diversi media, tra cui Sky News, che cita, l'agente della star, Gwendolyn Quinn. Secondo quanto ...

L'emozionante post della nuotatrice azzurra Arianna Barbieri : "Ho battuto il Tumore. Ci vediamo in piscina" : "22/01/2018 - 10/08/2018 Queste sono le date di inizio e di fine di questa mia ultima esperienza di vita. Con oggi finisco un periodo fatto di prelievi , pastiglie, punture , flebo , attese (tante) , dubbi ,pianti, nausea, stanchezza, tristezza, sconforto , picchi e ricadute. Un calvario di nome linfoma di Hodgkin". Arianna Barbieri ha sconfitto il tumore. La nuotatrice azzurra, detentrice di numerosi successi in vasca, ha vinto la sua battaglia ...

Marchionne : "Non è stato un Tumore la causa della morte" : Sergio Marchionne, 66 anni compiuti a giugno, è morto oggi all'ospedale universitario di Zurigo dove era stato ricoverato il 27 giugno per un intervento alla spalla destra. Negli ultimi giorni si sono...

Daria Bignardi : "Marchionne? Ma quale genio spietato. Ha sofferto per la morte della sorella di 32 anni per un Tumore. Non ne parlò più" : "Molti lo hanno definito un genio spietato. A me sembra un uomo con un destino – molto faticoso – segnato da un'intelligenza e un Dna eccezionali". Con queste parole, Daria Bignardi parla su Vanity Fair parla di Sergio Marchionne. La giornalista, sulle pagine del settimanale, ha dedicato un pensiero al manager italo-canadese scomparso, senza concentrarsi sulla malattia, ma ripercorrendo la sua vita, dall'adolescenza trascorsa a ...

Tumore polmone - il ruolo della proteina hMENA/ Ha due varianti : una inibisce - l'altra favorisce metastasi : Tumore del polmone, il ruolo della proteina hMENA. Ha due varianti: una inibisce, l'altra favorisce metastasi. Le ultime notizie sullo studio sostenuto dall'Airc(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 16:50:00 GMT)

Carlotta Lo Greco - l'attrice racconta della sua lotta contro il Tumore : Si chiama linfoma non Hodgkin ed è un tumore che si sviluppa nelle cellule del sistema immunitario. È questa la malattia che ha colpito Carlotta Del Greco, attrice di Centovetrine, Vivere e Un posto al sole. Oggi Carlotta è riuscita a superare il periodo più difficile e a Più Sani e Più Belli racconta il percorso che ha dovuto affrontare, sottoponendosi sia a chemio che a radioterapia. Un periodo lungo, di quasi 5 mesi, in cui le terapie ...

“I miei sintomi”. Così - la vip italiana della tv ha scoperto di avere un Tumore : “Continuavo a sentirmi spossata, in più erano sopraggiunti altri sintomi. Una febbricciola serale di poche linee, delle curiose sudorazioni notturne e della tosse persistente”, la vip della televisione italiana racconta il calvario del tumore e fa venire i brividi a tutti. Lei è Carlotta Lo Greco, ex attrice di Centovetrine e moglie di Luca Capuano che, dopo l’intervista a Verissimo, ha deciso di raccontare ancora una volta del tumore che ...

Tumore del polmone : svelate le due varianti della proteina hMENA : Nel Tumore del polmone la proteina hMENA può esistere in due varianti: una svolge un’azione anti-invasiva, l’altra al contrario favorisce la progressione del Tumore. In questo secondo caso la chirurgia può non essere risolutiva e la cura richiede nuovi trattamenti per limitare la diffusione delle metastasi. I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista Oncogene a firma di Francesca Di Modugno e del team di ricerca coordinato ...

Tumore alla prostata - l'orario degli spuntini è decisivo : l'incidenza della malattia può salire del 25% : Dimenticatevi gli spuntini di mezzanotte se non volete ritrovarvi con un cancro al seno o alla prostata. È questa la sinistra scoperta riportata dal sito dell'Indipendent. L'articolo cita una ricerca dell'Istituto di Barcellona per la salute globale, uno studio che rivela, appunto, che chi cena quot

Elena Santarelli - il racconto della malattia del figlio Giacomo : “Non è detto che il Tumore annienti la vita” : Elena Santarelli è una guerriera coraggiosa. Da quando ha saputo che suo figlio Giacomo deve combattere contro un tumore cerebrale, il 30 novembre 2017, giorno della diagnosi, non si è arresa neanche un secondo. Ha sempre cercato di non trattare il piccolo, 9 anni tra pochi giorni, da malato: non ha mai pianto davanti a lui, per esempio, e ha imparato a comportarsi “come se niente fosse”. La normalità prima di tutto: “A volte, mi chiedo: ...