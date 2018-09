Trump furioso con Il New York Times | La palude contrattacca | ma noi vinceremo

huffingtonpost

(Di giovedì 6 settembre 2018) Donaldnon ha preso bene l'articolo anonimo comparso il 5 settembre sul New, in cui un suo funzionario sostiene che lo staff lavora per arginare il presidente, in una sorta di silenziosa resistenza. "Sto drenando la, e lasta cercando dire. Non preoccupatevi,!", la risposta via twitter del numero uno della Casa Bianca, che secondo l'autore dell'editoriale anonimo continua ad "agire in un modo che è dannoso per la salute della nostra Repubblica".I'm draining the Swamp, and the Swamp is trying to fight back. Don't worry, we will win! — Donald J.(@realDonald) 6 settembre 2018Nel rispondere all'attacco, probabilmente senza saperlo, ha 'citato' Matteo Renzi. La retorica dellaera già stata utilizzata più volte dall'ex premier italiano, nelle settimane precedenti alla sua ascesa verso ...