Tribunale Genova dà ragione a Procura | beni Lega sotto sequestro

"Ok al sequestro dei fondi della Lega". Il Tribunale del riesame dà ragione alla procura di Genova : Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura sul sequestro dei fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni dello stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010 per cui sono stati condannati in primo grado Umberto Bossi, l'ex tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti.Al momento i fondi sequestrati ammontano a circa 3 milioni e ora nelle casse del partito ci sono poco ...

SPILLO/ Il disastro di Genova fra il Tribunale popolare di M5s e lo spettro di Mani Pulite : M5S ventila una commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi delle infrastrutture: con il rischio di aprire una stagione di rese dei conti analoga a Mani Pulite. NICOLA BERTI(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 06:03:00 GMT)SPILLO/ La giustizia "alla Di Maio" allontana investimenti (e persone) dall'Italia, di A. RuffoSCENARIO/ M5s e Lega non temono il Morandi ma il "partito di novembre", di M. Maldo

Crollo ponte Genova - Matteo Renzi contro M5S : “Ora basta bufale - vi porteremo tutti in Tribunale” : "Sui social ci sono troppe FakeNews. Ci vorrebbe una commissione di inchiesta del Parlamento su questi temi. Ma ho come l'impressione che Salvini e Casaleggio abbiano molta paura che si indaghi su questi temi, chissà perché. Allora noi chiediamo a tutti di segnalare le FakeNews e la becera propaganda diffamante. Abbiamo creato un gruppo di avvocati: porteremo in Tribunale tutti, senza guardare in faccia nessuno", scrive Renzi attaccando Di Maio ...