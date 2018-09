Trattative a oltranza sull' Ilva Intesa con Mittal per 10 700 assunzioni subito

huffingtonpost

(Di giovedì 6 settembre 2018) Sono andate avanti per tutta la notte letra, sindacati e governo, durante la riunione fiume al Mise sul destino dell'di Taranto, ancora in corso. La notte, stando a quanto trapela, ha portato consiglio, nella misura di un aumento dellepreviste. Diecimilasettecento secondo la nuova proposta fatta dai sindacati, appena accolta dal colosso indiano, anziché i 10.300 indicati nella bozza di accordo presentata ieri pomeriggio. Il tutto affiancato da un piano di incentivi all'esodo, volontario e anticipato, che prevede una somma di centomila euro lordi per chi decide di andarsene.Novità che piacciono ai sindacati, e fanno si che stamattina al Mise si respira un'aria positiva. Il lungo confronto notturno ha via via avvicinato le parti e smussato gradualmente i punti più controversi. "Siamo più vicini" ha spiegato una fonte ...