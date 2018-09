Trapianto di utero | commissione etica ha dubbi

Bologna - nato il primo bambino dopo un Trapianto di utero tra gemelle - : La donna, di origini serbe ma in Italia da 38 anni in Italia, è nata senza l'organo dell'apparato genitale femminile a causa di una malformazione. Il neo nato sta bene e il decorso post parto della ...

Storico Trapianto di utero tra gemelle : il bimbo è nato e sta bene : Giornata storica per la medicina: è nato il primo bimbo al mondo dato alla luce in seguito a un trapianto di utero tra due sorelle gemelle omozigote. E’ un maschietto. Il piccolo pesa 2,970 kg, e sta bene. Il parto è avvenuto mediante cesareo, eseguito in mattinata all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. La madre, una donna di origini serbe di 38 anni residente in Italia, ha pianto di gioia. Il trapianto è stato fatto a Belgrado a ...