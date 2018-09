Totò Cuffaro torna a palazzo dei Normanni | ma da ex detenuto e relatore

ilfattoquotidiano

: Totò Cuffaro torna all'Ars dopo 10 anni - vfiguccia : Totò Cuffaro torna all'Ars dopo 10 anni - MondoPalermo : Il ritorno dell'ex governatore Totò Cuffaro all'Ars: relatore a un convegno sulle carceri -

(Di giovedì 6 settembre 2018)all’Ars, l’Assembea regionale siciliana. Non da politico, ma da ex. Il due volte governatore della Sicilia – condannato in via definitiva a 7 anni per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra – farà daal convegno “Oltre le sbarre. Uno sguardo ai diritti e alle tutele dei figli dei detenuti”, adei, sede dell’assemblea siciliana, il prossimo 13 settembre. Lo farà nella sala dedicata a Piersanti Mattarella, ex presidente della Regione assassinato proprio da Cosa Nostra nel 1980: con lui parleranno, tra gli altri, il Garante regionale per i diritti dei detenuti e la direttrice del carcere Pagliarelli di Palermo. Lo stesso convegno, nello stesso luogo, avrebbe dovuto tenersi a luglio 2016, pochi mesi dopo cheera uscito dal carcere di Rebibbia per fine pena (ridotta a 4 anni e dieci mesi ...