Tommaso Paradiso tifa per il dem Zingaretti | È una nuova speranza

ilgiornale

: L’amore è ovunque, anche in edicola??@RollingStoneita dedica la copertina del numero di settembre a Tommaso Paradis… - CaroselloRec : L’amore è ovunque, anche in edicola??@RollingStoneita dedica la copertina del numero di settembre a Tommaso Paradis… - RollingStoneita : L’amore, che avvolge tutto. La politica, che dovrebbe parlare di più alla gente. E poi Vasco, che non vorrebbe inc… - tardesnegras09 : Ho letto l’intervista di Tommaso Paradiso a Rolling Stone e penso che sia il mio uomo ideale. -

(Di giovedì 6 settembre 2018)vota Nicola. Il frontman dei The Giornalisti fa il suo personale endorsement in vista delle primarie del Partito Democratico che rivoluzioneranno i dem dopo la segreteria di Matteo Renzi.Il cantante, infatti, in occasione di un"intervista alla rivista Rolling Stone (che gli ha dedicato anche la copertina del suo ultimo numero) si lascia andare a considerazioni politiche. Del tipo: "Vorrei - come nel primo episodio di Star Wars - una. Forse potrebbe essere Nicola".sì, populisti noE così, tra una chiacchiera di musica e l"altra, il cantante della band indie lancia una frecciatina (comunque senza nominarlo) anche a Matteo Salvini, commentando l"attuale panorama della politica italiana: "Il politico deve educare il cittadino, e non fomentarlo con il populismo da quattro soldi. Noi siamo popolari. Essere popolari è un conto, ...