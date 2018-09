Tiro con l’Arco | buone le prestazioni degli azzurri dopo il primo giorno dei Mondiali di

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : Silvana Stanco in finale nel trap femminile - Italia oro a squadre con record del mondo : Sarà Silvana Stanco a rappresentare l’Italia nella finale del trap femminile ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon: l’azzurra chiude al secondo posto le eliminatorie perdendo allo shoot-off dalla tiratrice di Cina Taipei Lin Yi Chun, dopo che entrambe avevano chiuso a quota 119/125. Fuori le altre due azzurre in gara, Jessica Rossi ed Alessia Iezzi, ma l’Italia è medaglia d’oro nella classifica a ...

22 Luglio - la strage di Utøya con gli occhi del cinema necessario di Paul Greengrass : “Nel 2011 le affermazioni di Breivik sorTirono orrore - oggi sono mainstream” : Il cinema necessario di Paul Greengrass. Talmente urgente da rivolgersi Netflix per la più estesa visibilità possibile. Detto fatto, il suo 22 July sarà visibile sul gigante web dal 10 ottobre. Per chi non sapesse o avesse dimenticato, il titolo è omonimo alla data della strage di Utøya, l’isola norvegese che vide nel 2011 il massacro di 69 ragazzi (e diverse decine di feriti) ad opera del terrorista neonazi Anders Breivik. Un dramma frequentato ...

La Gioconda? La donna del dipinto aveva di sicuro problemi di Tiroide : Capelli estremamente sottili, un colorito tendente al giallastro e un possibile accenno di gozzo: sembrano dei difetti, delle imperfezioni, eppure hanno contribuito a rendere la Monna Lisa di Leonardo,...

Monna Lisa soffriva di ipoTiroidismo e questo l'ha resa unica (secondo un esperto) : La Monna Lisa di Leonardo, simbolo di una bellezza enigmatica che ha attraversato i secoli, aveva dei problemi di salute che hanno contribuito se possibile ad aumentarne il fascino rendendola più 'imperfettamente' vera. soffriva di tiroide, specificamente di ipotiroidismo, cioè scarso funzionamento della ghiandola tiroidea. È probabilmente questo che le dona un colorito della pelle tendente al giallastro, capelli sottili e ...

Campionati Mondiali di Tiro a Segno - l’Italia conquista il suo primo oro nella carabina 10 metri mista junior : Marco Suppini e Sofia Benetti sono saliti sul gradino più alto del podio stabilendo anche il record mondiale per la loro categoria, alle loro spalle Iran (497.7) e India (435.0) L’Italia conquista il suo primo oro e titolo mondiale in questa edizione dei Campionati Mondiali in corso a Changwon grazie alla brillante prestazione di due giovani e prometteni atleti: Marco Suppini (Fiamme Oro) e Sofia Benetti (Appiano San Michele) sono ...

Inter - Icardi resta in riTiro con l’Argentina : Spalletti preoccupato : Se Lautaro Martinez rientrerà presto in Italia per effettuare delle visite che stabiliranno l’effettiva entità dell’infortunio al polpaccio, invece Mauro Icardi, in accordo con lo staff dell’Argentina, è rimasto in ritiro con l’Albiceleste. La Nazionale attualmente guidata da Scaloni è attesa da un duplice impegno negli Stati Uniti contro Guatemala e Colombia. Spalletti attende e incrocia le dita: l’attaccante ...

Tiro con l’arco – Mondiali 2018 : azzurri arrivati a Cortina - il programma : Campionati Mondiali Tiro di Campagna: azzurri arrivati a Cortina, pronti per il Mondiale. Il programma di gara della manifestazione Gli azzurri hanno fatto il loro arrivo a Cortina d’Ampezzo. Martedì i tiri di prova ufficiali e la cerimonia di apertura del 26° World Archery Field Championship. Da mercoledì il via alle gare presso i 3 percorsi di gara allestiti a Pocol. Presso il “Trampolino Olimpico Italia” a Zuel si ...

Giglia Marra incanta il pubblico del 75° festival di Venezia e conquista il web con "Noi Casomai" dei Tiromancino : L'attrice Giglia Marra , protagonista del nuovo video dei Tiromancino 'Noi Casomai' presentato nelle Giornate degli Autori del 75° festival di Venezia, ha incantato il pubblico con la sua ...

Nazionale in riTiro - Mancini e il ‘caso’ De Rossi : “ho parlato con lui - ecco perchè non abbiamo bisogno di chiamarlo” : Mancini e la mancata convocazione di De Rossi per la Nations League: il ct azzurro fa chiarezza “Con Daniele De Rossi ho parlato, fa parte di quella serie di giocatori importanti, con esperienza, cui potremmo ricorrere durante le qualificazioni all’Europeo“. Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, si esprime così su Daniele De Rossi, grande escluso dai convocati per i due impegni di Nations League contro Polonia a ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : una super Italia a Legnica. Gli azzurri si confermano ai vertici nelle gare a squadre dell’arco olimpico : L’Italia è stata grande protagonista agli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia). Il Bel Paese ha conquistato il maggior numero di medaglie, sei, chiudendo al terzo posto nel medagliere, alle spalle di Russia e Turchia, e confermandosi quindi una potenza di questo sport. Gli azzurri hanno confermato la propria classe in questa rassegna continentale, dando segnali molto positivi in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Andiamo quindi ...

‘Italia - come stai?’ : Tiro con l’arco - una sicurezza. Quanto ci manca Niccolò Campriani… : Torna ‘Italia, come stai?’, rubrica storica nata su Olimpiazzurra e che vi compagnia su OA Sport ogni lunedì per analizzare lo stato di salute dello sport tricolore a 360 gradi e con un occhio di riguardo alle proiezioni verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il tiro con l’arco resta una sicurezza assoluta per i colori azzurri. Il Bel Paese si conferma su livelli di assoluta eccellenza nelle prove a squadre, dove ha raggiunto ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Sergey Kamenskiy lascia alle proprie spalle la concorrenza croata nella carabina 10 m maschile. Male gli italiani : nella notte italiana tra il 2 e il 3 settembre si è disputata la seconda giornata dei Mondiali di Tiro a segno a Changwon (Corea del Sud). nella carabina 10 m maschile il titolo iridato viene conquistato dal russo Sergey Kamenskiy, in un testa a testa incerto fino all’ultimo colpo contro il croato Petar Gorsa (argento). La stessa nazionale slava completa il podio piazzando Miran Maricic sul gradino più basso. Il 30enne russo si trova al ...

Il parere interessante di Daniela Hantuchova : “riTiro Federer? Si fosse verificata una condizione avrebbe già lasciato” : Daniele Hantuchova esprime il suo interessante parere in merito al possibile ritiro di Roger Federer: se si fosse verificata una particolare condizione, lo svizzero avrebbe già lasciato il tennis Passano gli anni, passano i tornei, passano le vittorie, ma Roger Federer è ancora lì ai vertici del tennis mondiale. Si è parlato tanto del possibile ritiro di King Roger, ma lo svizzero non sembra averne voglia. Almeno fin quando avrà stimoli e ...