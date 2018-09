Tiro a segno - Mondiali 2018 : nella pistola 10 metri maschile si impone allo shoot-off il sudcoreano Jin Jongoh. Fuori dalla finale gli azzurri : Assegnate altre quattro carte olimpiche nella pistola 10 metri maschile ai Mondiali di Tiro a segno in corso a Changwon: in Corea del Sud il nuovo campione del mondo è il padrone di casa Jin Jongoh, davanti al russo Artem Chernousov ed all’altro sudcoreano Lee Daemyung. Va alle Olimpiadi anche l’ucraino Pavlo Korostylov, quarto. Fuori dalla finale gli italiani. Il titolo iridato viene assegnato allo shoot-off: non bastano 24 colpi di ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : nella pistola 10 metri maschile si impone allo shoot off il sudcoreano Jin Jongoh. Fuori dalla finale gli azzurri : Assegnate altre quattro carte olimpiche nella pistola 10 metri maschile ai Mondiali di Tiro a segno in corso a Changwon: in Corea del Sud il nuovo campione del mondo è il sudcoreano Jin Jongoh, davanti al russo Artem Chernousov ed all’altro sudcoreano Lee Daemyung. Va alle Olimpiadi anche l’ucraino Pavlo Korostylov, quarto. Fuori dalla finale gli italiani. Il titolo iridato viene assegnato allo shoot off: non bastano 24 colpi di ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Paolo Monna ancora in finale nella pistola 10 m junior maschile. Italia ottava nella prova a squadre : Va in archivio la quinta giornata dei Mondiali di Tiro a segno per la categoria junior a Changwon (Corea del Sud) con la sola prova di pistola 10 m maschile in programma. Paolo Monna centra nuovamente l’accesso tra i migliori otto, piazzandosi in quinta posizione all’atto conclusivo. Medaglia d’oro all’indiano Chaudhary Saurabh davanti a Lim Hojin (Corea del Sud) e al connazionale Arjun Singh Cheema. Dominio dei padroni ...

Campionati Mondiali di Tiro a Segno - l’Italia conquista il suo primo oro nella carabina 10 metri mista junior : Marco Suppini e Sofia Benetti sono saliti sul gradino più alto del podio stabilendo anche il record mondiale per la loro categoria, alle loro spalle Iran (497.7) e India (435.0) L’Italia conquista il suo primo oro e titolo mondiale in questa edizione dei Campionati Mondiali in corso a Changwon grazie alla brillante prestazione di due giovani e prometteni atleti: Marco Suppini (Fiamme Oro) e Sofia Benetti (Appiano San Michele) sono ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : tutti gli azzurri in gara giovedì 6 settembre. Programma - orari e tv : La quinta giornata dei Mondiali di Tiro a segno 2018, in corso a Changwon (Corea del Sud) richiama nuovamente gli uomini della carabina per la prova dalla distanza di 50 m tre posizioni. Nella giornata di giovedì 6 settembre si svolgeranno le eliminatorie della specialità citata, con Lorenzo Bacci, Marco De Nicolo e Simon Weithaler al poligono. Va in scena anche la pistola 10 m maschile, con qualificazioni e finali nella stessa giornata, dove ...

Tiro a segno - Mondiali Changwon 2018 : gli azzurri all’assalto nella pistola 10 metri senior. Serve l’impresa per Giordano - Di Martino e Badaracchi : In palio quattro carte olimpiche nella pistola da 10 metri maschile senior ai Mondiali di Tiro a segno di Changwon, in Corea del Sud: al via tre azzurri, tutti da outsider, per quanto fatto vedere in stagione. Si inizierà alle 2.00 ora italiana con il primo gruppo di qualificazione, e si continuerà con il secondo alle 4.00. La finale, invece, inizierà alle ore 6.15. Il veterano azzurro in gara è certamente Giuseppe Giordano, partenopeo classe ...

Tiro a segno - Mondiali Changwon 2018 : i favoriti nella pistola 10 metri maschile. Chernousov uomo da battere - Rizvi e Reitz non ci stanno : In palio altre quattro carte olimpiche a Changwon, in Corea del Sud, ai Mondiali di Tiro a segno: domani, nella prima mattina italiana, dopo le eliminatorie della notte, ci sarà la finale della pistola da 10 metri maschile. Per andare a Tokyo i migliori quattro tiratori dovranno superare quota 563 in qualifica, limite che però dovrà essere ampiamente scavalcato per l’ingresso tra i migliori otto. Sicuramente tra i favoriti c’è il ...

Tiro a segno - Mondiali Changwon 2018 : nella carabina a terra settima Sabrina Sena - indietro gli uomini : nella notte italiana si sono svolte le finali a 60 nella specialità non olimpica della carabina a terra ai Mondiali di Tiro a segno in corso a Changwon: in Corea del Sud tra le donne Sabrina Sena è settima, e Petra Zublasing sceglie di non gareggiare, mentre tra gli uomini Marco De Nicolo è 23° e Lorenzo Bacci 49°. Tra le donne ad imporsi è la britannica Seonaid McIntosh, che nelle sei serie totalizza 623.9, precedendo di due decimi la tedesca ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : splendido ORO di Sofia Benetti e Marco Suppini! Primato mondiale junior per la coppia azzurrina nella carabina 10 m mista : La prima medaglia iridata della nazionale italiana ai Mondiali di Tiro a segno si tinge del metallo più pregiato e proviene dalla categoria junior. A Changwon, in Corea del Sud, Sofia Benetti e Marco Supini si laureano sorprendentemente campioni nella carabina 10 m mista, davanti alle più quotate Iran e India, rispettivamente seconda e terza. Inoltre, grazie all’elevatissimo punteggio (499.0), il duo azzurrino ottiene anche il record ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : tutti gli azzurri in gara mercoledì 5 settembre. Programma - orari e tv : A Changwon, in Corea del Sud, ci si prepara per la quarta giornata di gare ai Mondiali di Tiro a segno 2018. Dopo la fase eliminatoria disputata la giornata precedente, sono previste le finali di carabina 50 m a terra maschile e femminile, dove troveremo al poligono gli italiani Lorenzo Bacci, Marco De Nicolo, Sabrina Sena e Petra Zublasing. Per quanto riguarda la categoria junior, tornano in gioco Margherita Veccaro e Giulia Campostrini che, ...

Tiro a segno - Mondiali Changwon 2018 : nella carabina a terra 50 metri femminile avanti Petra Zublasing e Sabrina Sena : Anche al femminile la carabina a terra 50 metri, della quale oggi si sono disputate le eliminatorie, regala due sorrisi all’Italia ai Mondiali di Tiro a segno di Changwon: in Corea del Sud passano infatti Sabrina Sena e Petra Zublasing, mentre non ce la fa Barbara Gambaro, che domani dunque non tornerà in gara. Nel primo raggruppamento di qualifica ottimo ottavo posto per Sabrina Sena, a quota 618.1, mentre Barbara Gambaro chiude 44ma con ...

Tiro a segno – Mondiali 2018 : terza giornata di gare a Chanwong : Continuano le gare ai Mondiali di Tiro a segno di Chanwong: i risultati della terza giornata terza giornata di gare ai Campionati Mondiali di Chanwong: nella pistola libera medaglia d’oro per l’indiano Om Prakash Mitharval (564), secondo posto per il campione serbo Damir Mikec (562), terzo per il coreano Daemyung Lee (560). Tra gli azzurri in gara spicca la prestazione di Giuseppe Giordano (Esercito) al 15esimo posto ...

Tiro a segno - Mondiali Changwon 2018 : nella carabina a terra 50 metri maschile avanzano Marco De Nicolo e Lorenzo Bacci : Hanno sorriso a due italiani su tre le eliminatorie della carabina a terra da 50 metri maschile: Marco De Nicolo e Lorenzo Bacci hanno superato le qualificazioni, rientrando tra i migliori 60 al mondo, mentre non ce l’ha fatta Simon Weithaler, che invece domani non sarà in gara. nella prima mattina italiana, nel primo gruppo di qualificazione Lorenzo Bacci si è classificato 17° con 621,7, mentre è rimasto attardato Simon Weithaler, 47° con ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : gli azzurrini sfiorano la finale nella pistola 10 m mista. Doppietta per la Corea del Sud : Categoria junior al poligono per la specialità pistola 10 m mista ai Mondiali di Tiro a segno in corso a Changwon (Corea del Sud). La nazionale italiana sfiora l’accesso all’atto conclusivo con il duo costituito da Giulia Campostrini e Paolo Monna (Italia 1) che chiude in sesta posizione. Oro e argento per la nazionale ospitante davanti all’India. Al termine della fase eliminatoria passano il turno entrambe le coppie partecipanti della ...