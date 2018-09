THQ Nordic allarga il proprio portafoglio di IP acquisendo Kingdoms of Amalur

THQ Nordic ha siglato un accordo di distribuzione mondiale per diversi titoli di Microsoft Studios : THQ Nordic ha annunciato che cinque grandiosi titoli del portfolio di Microsoft Studios saranno presto disponibili su Steam e in edizione fisica. Microsoft e THQ Noridc portano 5 esclusive su Steam L’accordo include i seguenti titoli: ReCore: Definitive Edition Super Lucky’s Tale Disneyland Adventures Rush: A Disney-Pixar Adventure Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection ReCore: Definitive Edition Dal leggendario creatore ...

Gamescom 2018 : THQ Nordic pubblica nuovi video e una serie di immagini per Biomutant : Siamo ormai in pieno clima Gamescom 2018 e THQ Nordic ha deciso di offrire ai giocatori parecchio materiale dedicato ai suoi titoli.Se poco tempo fa abbiamo ammirato in azione Darksiders 3, stavolta è il turno di Biomutant.Come segnala Gematsu, la compagnia ha pubblicato un trailer, video di gameplay e una serie di immagini.Read more…

THQ Nordic & Mimimi annunciano Desperados III : Il selvaggio West. Un luogo dove la legge è dettata da chi ha una pistola in mano, ed è imposta dagli scagnozzi al loro comando. Un luogo dove la morte non è estranea e dove la gente comune fa gli straordinari … specialmente quando inizia a giocare a Desperados III. Desperados III annunciato alla Gamescom 2018 Questo gioco tattico in tempo reale, sviluppato dallo studio tedesco Mimimi (conosciuto per il titolo ...

THQ Nordic acquisisce le proprietà di Timesplitters e Second Sight : Come riporta Game Informer, THQ Nordic ha annunciato l'acquisizione della famosa serie di videogiochi Timesplitters, oltre all'acquisizione dell'IP e dei diritti di Second Sight. Ciò pone THQ Nordic nella posizione di non solo ri-rilasciare i vecchi giochi di Timesplitters, ma anche di crearne di nuovi."Timesplitters è stato in gran parte considerato uno dei giochi per console più influenti dei primi anni 2000", ha scritto THQ Nordic in un ...