The Nightingale caso a Venezia 75

«Put...a - fai schifo» - giornalista in sala insulta la regista di The Nightingale al termine della proiezione alla Mostra di Venezia : 'Vergogna put...a, fai schifo' . Un urlo che ha spezzato il clima della sala della 75Mostra del Cinema di Venezia al termine della proiezione di The Nightingale . Insulti improvvisi lanciati nei ...

Festival di Venezia 2018 - The Nightingale : il film dell’unica regista donna in gara è un revenge movie con una prospettiva tutta femminile : Addio “maschilismo tossico”. Dopo la proiezione in Concorso di The Nightingale, film diretto dall’unica regista donna in gara, Jennifer Kent, Venezia 75 è diventata in un attimo il Festival del femminismo (giustamente) vendicativo. Sangue, rabbia, ira funesta. Cosa dovrebbe mai fare l’ex galeotta irlandese Clare (Aisling Franciosi) dopo che i soldati inglesi l’hanno ripetutamente stuprata e le hanno ucciso sotto gli occhi il marito a fucilate e ...

JENNIFER KENT - INSULTI DOPO PROIEZIONE DEL FILM The NIGHTINGALE/ Festival di Venezia - punito il responsabile : JENNIFER KENT, INSULTI DOPO la PROIEZIONE di The NIGHTINGALE. Ultime notizie Festival di Venezia 2018, brutto episodio per la regista australiana: ecco cos'è successo(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:36:00 GMT)

"The Nightingale" - insulti alla regista Jennifer Kent : "Vergogna p*... fai schifo'" : Per l'unico film in concorso diretto da una donna, The Nightingale , di Jennifer Kent, alla prima per stampa e accreditati pochi applausi e gli insulti sessisti di una voce in sala: 'Vergognati p*** ...