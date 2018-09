Terremoto Ischia | Conte incontra Ciro | il bimbo-eroe del sisma

Il premier Conte sbarca a Ischia : 'Decreto ad hoc per il Terremoto' : Il premier Giuseppe Conte ha visitato la zona rossa di Casamicciola Terme, colpita l'anno scorso a fine agosto dal terremoto. Conte è stato accolto dai sindaci dei sei Comuni dell'isola coinvolti dal ...

Terremoto : il premier Conte a Ischia - visita la zona rossa : Il premier Giuseppe Conte ha raggiunto stamane Ischia: è atterrato in elicottero a Casamicciola. Il Presidente del Consiglio si sta trasferendo nella zona rossa dove dal 21 agosto dello scorso anno non abita più nessuno. Ad attenderlo il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il premier incontrerà i sindaci a Lacco Ameno. L'articolo Terremoto: il premier Conte a Ischia, visita la zona rossa sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Ischia : Borrelli dedica la cittadinanza onoraria alla Protezione Civile : “E’ un riconoscimento che mi inorgoglisce, ma è un riconoscimento che va a tutti gli uomini e le donne della Protezione Civile e che ci conferma che abbiamo lavorato bene“, così il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, al quale ieri è stata conferita la cittadinanza onoraria nel corso del Consiglio Comunale a Casamicciola per il primo anniversario del Terremoto di Ischia. “alla fragilità del nostro Paese che in questi ...

Ischia un anno dopo il Terremoto - l'altolà del commissario : 'Chi ha fatto abusi non sarà risarcito' : Ischia - Ha scelto di incontrare subito i cittadini di Casamicciola e gli sfollati Carlo Schilardi, ieri mattina sull'isola, nell'anniversario del sisma, per la sua prima uscita ufficiale come ...

Terremoto Ischia : Di Maio - ora avete governo amico : "Oggi sono a Ischia per l'anniversario del Terremoto. Per un anno lo Stato non ha fatto nulla e ha trattato gli ischitani come dei terremotati di serie b. Non sarà piu' cosi'. Adesso i cittadini hanno un governo amico, un governo che vuole bene a quest'isola e ai suoi abitanti. Non saranno più lasciati soli!" Lo scrive il vicepremier M5s, Luigi Di Maio, su Facebook. "E chi ha ancora ...

Terremoto Ischia : Di Maio a celebrazioni : ANSA, - NAPOLI, 21 AGO - Il vicepresidente e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, questa sera sarà ad Ischia dove parteciperà alle celebrazioni per l'anniversario del ...

Terremoto Ischia - un anno dopo : una corona di fiori - una messa e un minuto di silenzio in ricordo delle vittime : Oggi verrà conferita la cittadinanza onoraria al capo della Protezione civile Angelo Borrelli e si terrà della messa in memoria delle vittime: il Comune di Casamicciola Terme ricorda così il primo anniversario del Terremoto di magnitudo 4 che, alle 20:57 del 21 agosto 2018, colpì l’isola d’Ischia e in particolare il comune termale, dove si registrarono le uniche due vittime del sisma. Nel pomeriggio verrà deposta una corona nella ...

Ischia un anno dopo il Terremoto - la seconda vita di Ciro l'eroe : 'Sto bene con i miei amici' : Ischia - C'è qualcosa che è in grado di superare la paura che accompagna tutti i giorni chi è miracolosamente sopravvissuto al terremoto. E questo qualcosa è la speranza che i propri figli possano col ...

Terremoto Marche : il 90% delle imprese rischia di rimanere fuori dalla ricostruzione : Il 90% delle piccole imprese rischia di rimanere fuori dalla ricostruzione post sisma a causa di “appalti troppo grandi per le loro capacità finanziarie”. E’ l’allarme lanciato dalla Cna costruzioni Marche secondo cui invece gli “800 appalti pubblici per un importo superiore al miliardo di euro“, fa presente l’associazione, potrebbero “rappresentare una grande occasione di lavoro per le imprese ...

Scomparsa Raja - il cane che salvò 3 fratellini nel Terremoto di Ischia. Salvini : "Salviamo quest'eroe" : Da mercoledì non si hanno più notizie di Raja, l'esemplare di pastore belga di proprietà di un funzionario dei vigili del fuoco e in dotazione alle Unità Cinofile di Benevento, che ad agosto dello scorso anno ha individuato il punto esatto dove erano rimasti seppellitti tre fratellini durante il terremoto di Ischia.I tre bambini sono stati salvati da lui. Dal suo fiuto incredibile. E il suo contributo è stato talmente tanto essenziale che per ...

Terremoto Ischia : scomparsa Raja - il cane che salvò i fratellini. Lanciato l’appello su Facebook : Raja, lo splendido esemplare di pastore belga in dotazione alle Unità Cinofile di Benevento, è scomparso da mercoledì scorso: avrebbe saltato la recinzione di casa spaventata dai lampi e dai tuoni del temporale abbattutosi su Apice (Benevento) Raja e il suo padrone, il funzionario dei vigili Giuseppe Bove, hanno ricevuto un encomio da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in riferimento alle operazioni di salvataggio dei ...