Terremoto in tempo reale INGV | scosse di oggi 6 Settembre 2018 ultimi terremoti | orario

Terremoto Molise - operatori turistici : preoccupazione per la stagione balneare dopo il maltempo : preoccupazione da parte degli operatori turistici della costa molisana per le ripetute scosse di Terremoto che rischiano di compromettere il termine della stagione balneare : già dalla prima scossa della notte tra il 14 e il 15 agosto, sono state diverse le prenotazioni annullate. “Speriamo che non vi sia l’effetto paura perché il comparto è già alle prese con altre criticità, tra cui il maltempo “, affermano i dirigenti della ...

App Terremoto per notifiche in tempo reale : le migliori per iPhone e Android : L'ultimo terremoto registratosi ieri 16 agosto in Molise (5.2 gradi di magnitudo), con epicentro a Montecilfone (Campobasso) ha seminato un bel po' di panico (non si segnalano danni a persone, ma solo qualche lieve lesione agli edifici più datati. La scossa si è fatta sentire anche in Abruzzo, Campania e nel basso Lazio. Molti turisti, allarmati, hanno deciso di passare la notte in macchina, preoccupati per quello che sarebbe potuto accadere. ...