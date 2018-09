Terremoto Giappone | ancora estesi blackout sull’isola di Hokkaido | disagi molto gravi

Terremoto in Giappone : spaventosa frana travolge Atsuma - aumentano le vittime : Si aggrava il bilancio delle vittime in Giappone. Disastro ad Atsuma, travolta da una frana. Le ultime notizie. Il forte Terremoto che stanotte ha colpito il Giappone settentrionale, esattamente...

L'inchiesta sul ponte Morandi e il Terremoto in Giappone. Di cosa parlare a cena : L'inchiesta sul crollo del ponte Morandi fa i primi passi verso l'accertamento delle responsabilità. Ma si capisce dal numero di persone coinvolte come il quadro regolatorio fosse confuso e quindi anche quali difficoltà attendono gli investigatori. Intanto va avanti la personale tenzone di Tonin

Terremoto Giappone - prevista pioggia nelle prossime 24 ore : aumenta il rischio di frane e crolli [GALLERY] : 1/27 ...

Giappone : spaventosa frana dopo il Terremoto travolge Atsuma. Case inghiottite e decine di dispersi : Devastante frana travolge Atsuma, in Giappone. Si temono numerose vittime. Il potente terremoto di magnitudo 6.7 sulla scala richter che ha colpito l'isola di Hokkaido, in Giappone, nel cuore della...

Giappone - forte Terremoto a Hokkaido : almeno 9 morti e 300 feriti : Pochi minuti dopo il terremoto iniziale, una scossa di assestamento di 5.3 ha interessato nuovamente la zona, e decine di altre scosse di assestamento si sono susseguite per tutta la notte fino al ...

Giappone - forte Terremoto sull’isola di Hokkaido : le vittime salgono a 9 - decine di dispersi e milioni di persone senza elettricità : Si aggrava il bilancio (provvisorio) delle vittime del forte terremoto che ha colpito l’isola di Hokkaido, nel nord del Giappone (epicentro a circa 60 km a sudest del capoluogo, Sapporo, a circa 40 k di profondità): 9 le vittime, ben 300 i feriti e almeno 30 dispersi. Per i soccorsi sono stati dispiegati 25 mila soldati, ha assicurato il primo ministro, Shinzo Abe: “Faremo del nostro meglio per salvare vite ...

Forte scossa di Terremoto in Giappone : allerta per una centrale nucleare : I morti accertati sono 8, ma mancano all'appello oltre 40 persone dopo il terremoto di magnitudo 6,8 che ha colpito l'isola di Hokkaido nel nord del Giappone alle 3.07 di notte ora locale e che è stato seguito da numerose scosse di assestamento anche molto forti. Non è stata dichiarata nessuna allerta tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche nella capitale Tokio. ...Continua a leggere

Terremoto in Giappone : la centrale nucleare di Hokkaido alimentata con energia di riserva : A seguito della scossa di Terremoto magnitudo 6.6 che ha investito Hokkaido in Giappone, la centrale nucleare dell’isola sta facendo affidamento sull’energia di riserva di emergenza, a causa dell’assenza di corrente elettrica nell’area. “L’impianto nucleare a tre reattori di Tomari, gestito da Hokkaido Electric Power Co. e in arresto dopo il disastro di Fukushima, ha perso potenza dopo il Terremoto che ha ...

Giappone - il devastante Terremoto apre le strade a metà [VIDEO] : Le incredibili scene immortalate dopo le fortissime scosse di magnitudo 6.7 che hanno devastato la zona di Hokkaido Il terremoto che ha devastato nelle ultime ore il Giappone ha avuto conseguenze terrorizzanti: ponti distrutti, palazzi crollati e strade letteralmente squarciate a metà. L’epicentro registrato nel sud dell’isola di Hokkaido – con una magnitudo 6.7 – ha devastato quasi ogni cosa come testimonia il video che vi ...