Terremoto | Conte a Ischia | “Ricostruzione non in luoghi a rischio idrogeologico”

Terremoto Ischia : Conte incontra Ciro - il bimbo-eroe del sisma : Il premier Giuseppe Conte , oggi in visita a Ischia , ha incontra to nel municipio di Lacco Ameno il piccolo Ciro , il bimbo-eroe del sisma , nominato Alfiere della Repubblica dal Quirinale. E’ stato estratto dopo 16 ore sotto le macerie della sua casa crollata durante la scossa del 21 agosto 2017: a soli 11 anni, aveva protetto, incoraggiato e salvato i suoi fratellini di 7 mesi e 8 anni. L'articolo Terremoto Ischia : Conte incontra Ciro , il ...

Il premier Conte sbarca a Ischia : «Decreto ad hoc per il Terremoto » : «La settimana prossima porterò io personalmente in consiglio dei ministri un decreto per il terremoto di Ischia ». Lo afferma il premier Giuseppe Conte incontrando alcuni cittadini...

Terremoto : il premier Conte a Ischia - visita la zona rossa : Il premier Giuseppe Conte ha raggiunto stamane Ischia : è atterrato in elicottero a Casamicciola. Il Presidente del Consiglio si sta trasferendo nella zona rossa dove dal 21 agosto dello scorso anno non abita più nessuno. Ad attenderlo il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il premier incontrerà i sindaci a Lacco Ameno. L'articolo Terremoto : il premier Conte a Ischia , visita la zona rossa sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - nonna Peppina torna nella casetta/ Macerata : "Contenta ed emozionata" - lieto fine per la 96enne : Terremoto , nonna Peppina torna nella casetta : l'anziana 96enne emozionata e contenta. Fu il simbolo degli sfollati dal sisma che mise in ginocchio Macerata .(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:05:00 GMT)

Terremoto Centro Italia - Peppina torna nella sua casetta : “Emozionata e contenta. Avevo perso tutto” : Nonna Peppina (Giuseppa Fattori), 96 anni da compiere, è torna ta nella casetta di legno costruita a San Martino di Fiastra vicino alla sua abitazione, inagibile per il Terremoto in Centro Italia . La casetta è stata dissequestrata qualche settimana fa dalla magistratura. “Sono tanto emozionata ma anche contenta, Avevo perso tutto” ha dichiarato l’anziana, che ha fatto rientro nella casetta insieme alle due figlie, Gabriella e ...

Amatrice e Arquata del Tronto - Conte e Di Maio alle veglie per i due anni dal Terremoto : Il Centro Italia ricorda le vittime del violento terremoto che due anni fa fece circa 300 morti. veglie ad Arquata del Tronto e ad Amatrice , presenti rispettivamente Conte e Di Maio . alle 3.36 il ricordo delle vittime, con la lettura dei nomi e i rintocchi di campana. L'articolo Amatrice e Arquata del Tronto , Conte e Di Maio alle veglie per i due anni dal terremoto proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Premier Conte alla veglia per le vittime del Terremoto : È una notte di ricordi quella tra il 23 e il 24 agosto, purtroppo di brutti ricordi: quelli del sisma che colpì il Centro Italia due anni fa. Ad Amatrice, Accumoli, Pescara e Arquanta del Tronto e in altri luoghi colpiti ci sarà una veglia per commemorare le vittime di quel terremoto. Vi prenderà parte anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che, dall'1:30, sarà a Pescara del Tronto, in provincia di Ascolti Piceno. Conte è già stato ...