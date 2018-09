Tennis | Us Open Djokovic ' vendica' Federer Nishikori-Osaka | record giapponese

Tennis : Us Open - Djokovic in semifinale : ANSA, - ROMA, 6 SET - Anche Novak Djokovic si guadagna l'accesso alle semifinali degli Us Open di Tennis, a Flushing Meadows. Il serbo, n. 6,, ha piegato la resistenza del giovane e intraprendente ...

Tennis Us Open - Djokovic fa fuori Millman : Al n° 55 del mondo John Millman non riesce di ripetere il colpaccio con cui aveva eliminato Roger Federer agli ottavi, qualificandosi per i primi quarti di finale in un Major della sua carriera. Novak Djokovic non ...

US Open – Del Potro carico per la semifinale : “voglio battere i migliori. Non credo questo sia il mio miglior Tennis” : Juan Martin Del Potro in fiducia in vista della semifinale degli US Open: il tennista argentino voglioso di far bene nelle fasi salienti dello Slam americano Ieri notte Juan Martin Del Potro ha raccolto un importante successo, dando un dispiacere al pubblico americano, eliminando l’idolo di casa John Isner. Il tennista argentino si è imposto in rimonta al quarto set, dopo 3 ore e 29 minuti di battaglia. Del Potro sente di stare bene ...

Tennis - Wimbledon e gli Australian Open inseriranno il tie-break al 5° set : Wimbledon e gli Australian Open potrebbero presto inserire il tie-break al 5° set, come già accade agli US Open Tennis, anche Wimbledon e gli Australian Open stanno pensando di inserire il tie-break al 5° e decisivo set, come già accade agli US Open. E’ un argomento che fa molto discutere e che è nell’aria da diversi anni. Adesso, secondo quanto appreso da Reuters, i due tornei dello Slam sarebbero in procinto di inserire tale ...

Tennis : Us Open - S.Williams in semifinale : Per la numero 17 del mondo è il primo successo dell'anno contro un'atleta che fa parte della top ten mondiale. Serena Williams, in semifinale, se la dovrà vedere contro la lettone Anastasja Sevastova,...

Tennis : Us Open - Nadal vola in semifinale : ANSA, - ROMA, 5 SET - Ha rischiato tanto, troppo, ma alla fine ce l'ha fatta. Rapha Nadal è riuscito a battere l'austriaco Dominic Thiem, n. 9, e a qualificarsi per le semifinali degli Us Open di ...

Tennis - Us Open - Nadal maratona vincente contro Thiem : Dopo Federer, manca un pelo che ci sia anche l'adios a Nadal. Perché il numero uno del mondo rischia tantissimo contro l'austriaco n° 9, il 25enne Dominic Thiem. Il quarto di finale si risolve al tie ...

Tennis - Us Open - irrompe la furia Serena sulle semifinali : Serena Williams irrompe come una furia alle semifinali dell'Open degli Stati Uniti superando per la prima volta in stagione una top 10. A cadere sotto i suoi terrificanti colpi è la ceca Karolina ...

