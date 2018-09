Taser | esordio vincente a Milano e senza nemmeno usarlo La questura | “Rissa alla

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 settembre 2018) Il primo utilizzo – soltanto a scopo intimidatorio – delda parte della polizia è avvenuto ieri sera, nella prima giornata di sperimentazione. L’episodio in piazza Duca d’Aosta, di frontestazione centrale di. Laha spiegato che al centralino è stata segnalata una lite fra tre persone, due italiani ed un bulgaro, in possesso di una catena e altre armi improprie. La volante intervenuta ha chiesto il supporto di un altro equipaggio, che aveva in dotazione la pistola elettrica: giunti sul luogo, agli agenti è bastato avvertire i tre uomini di aver attivato l’arma per farli fermare. Nei loro confronti non è stato disposto alcun provvedimento. L’intervento degli agenti ha quindi rispettato le linee guida del dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno, che impongono di avvertire in primo luogo il soggetto ...