Taranto | sit-in di 24 ore per chiedere la chiusura dell' Ilva

(Di giovedì 6 settembre 2018) Il Movimento 5 Stelle si era sempre espresso a favoredi. Lo aveva dichiarato più volte lo stesso Luigi Di Maio, oggi Ministro del Lavoro eo Sviluppo Economico e i candidati di M5S in Puglia ne avevano fatto uno dei principali punti del programma, riuscendo in molti casi a vincere anche grazie a quelle promesse.Il solito Bloge Stelle, lo scorso 5 maggio, cioè appena quattro mesi fa, scriveva:La trattativa sul futuro occupazionale degli operai del polo siderurgico si sta svolgendo in assenza di una ben definita linea contrattuale, di un piano ambientale, sanitario e di riconversione economica del territorio. Questa è la triste conclusione di un percorso criminale durato 12 decreti legge che prevede l’immunità penale per i Commissari e i futuri affittuari/acquirenti, anche in caso di accertamento di danno.E, ancora:Questa trattativa è stata ...