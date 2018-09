Supermercato evacuato in Italia | malore per 14 persone È giallo sulle cause

caffeinamagazine

(Di giovedì 6 settembre 2018) Doveva essere un mercoledì sera tranquillo quello di giorno 5 settembre. Qualcosa, però, non deve essere andato secondo i piani in unno. In uno dei tanti Carrefour notturni – aperti 24 ore su 24 – del Bel Paese, infatti, si è rischiato grosso. Precisamente in Lombardia, a Mantova, dove un gruppo disi è visto costretto a chiamare i soccorsi. L’episodio è successo nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.30, in pieno centro cittadino. Il Carrefour di piazza Cavallotti è stato fatto evacuare; 4sono state soccorse per lievi problemi respiratori: molte dellecoinvolte, 2 uomini e 12 donne tra dipendenti e clienti del, hanno ricevuto cure al pronto soccorso dell’ospedale Poma di Mantova, dove sono stati trasportati dalle ambulanze del 118.Una prima ipotesi avanzata ...