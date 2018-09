Stop ai negozi aperti di domenica e nei giorni festivi | la proposta della Lega

Stop ai negozi aperti alla domenica - ecco le proposte sull’obbligo di chiusura : Apu dei Simpson negozi chiusi alla domenica. Entra nel vivo il progetto della maggioranza Lega-Movimento 5 Stelle che rimette in discussione le liberalizzazioni sulle aperture domenicali approvate dal governo Monti. Come ha annunciato su Facebook Barbara Saltamartini, deputata leghista a capo della commissione attività produttive della Camera, è iniziato l’iter per rivedere gli orari di apertura dei negozi. Nel mirino ci sono le ...

Negozi - Stop alle aperture domenicali salvo alcune deroghe. Arriva proposta M5S-Lega : 'Come definito ieri in una riunione tra M5S e Lega, insieme a Davide Crippa e Barbara Saltamartini, oggi in commissione Attività produttive è stato definito l'iter per rivedere le liberalizzazioni di ...

Stop aperture domenicali dei negozi : ecco quanti posti di lavoro sono a rischio : Secondo le stime di Federdistribuzione, sarebbero 16mila i lavoratori che resterebbero senza occupazione nei giorni festivi