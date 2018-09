STASERA IN TV | guida ai programmi tv di giovedì 6 settembre 2018

tvsoap

(Di giovedì 6 settembre 2018) Ecco una panoramica deitv che andranno in onda, 6, sulle reti generaliste (salvo variazioni dell’ultim’ora): Rai 1 propone nella serata storica deldue episodi in replica della decima stagione di Don Matteo (La fuga, Nei secoli fedele) con Terence Hill e Nino Frassica, mentre Rai 2 dedica la serata agli ultimi tre episodi della serie Rosewood in prima tv (episodi 2×20 – I segreti di Marshwood, 2×21 – Il sogno americano e 2×22 – Amore fraterno). Rai 3 propone la pellicola Before i go to sleep (GB, 2014) con Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong, Anne-Marie Duff, Jing Lusi. Canale 5 trasmette in diretta la partita UEFA Nations League Germania – Francia, mentre su Italia 1 serata a tema musicale con una compilation delle migliori esibizioni del Battiti Live, condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Rete 4 punta ...