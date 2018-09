Starbucks apre a Milano | un omaggio alla cultura del caffè in stile Fabbrica del

huffingtonpost

: Quando Starbucks apre a Milano ma tu non sei di Milano. - trash_italiano : Quando Starbucks apre a Milano ma tu non sei di Milano. - Corriere : Mr Starbucks apre a Milano il primo store: «Finalmente, un sogno avverato» Le foto - sole24ore : Apre la Roastery Starbucks a Milano: il tempio del caffè che non ti aspetti -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Ricorda la magicadel cioccolato del film Willy Wonka il primo mega store die in Italia, la Reserve Roastery, ma il protagonista assoluto è il caffè in tutte le sue declinazioni. Il locale aprirà domani al pubblico in centro città, in piazza Cordusio, a due passi dal Duomo e dal Castello Sforzesco. Il colosso del caffè americano, con oltre 25 mila negozi nel mondo, ha sceltoper il debutto italiano, che il fondatore e presidente emerito della società, Howard Schultz, aspettava da anni. Nel mondo ci sono solo altre dueReserve Rostery come quella italiana, a Seattle e a Shangai. "Questo è un sogno in cui abbiamo messo tutto il nostro cuore", ha spiegato nel corso della presentazione dello storestampa Schultz. La multinazionale americana sbarca in Italia "con il massimo rispetto per la ...