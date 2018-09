Starbucks apre a Milano | il tempio del caffè in Italia Oggi l’evento esclusivo | domani

Starbucks apre in Italia il 7 settembre - conto alla rovescia a Milano : Aprirà venerdì 7 settembre a Milano il primo Starbucks in Italia. Nell’ex palazzo delle Poste in piazza Cordusio, a due passi dal cuore del capoluogo lombardo, piazza Duomo, la multinazionale del caffè taglierà il nastro del più grande negozio in Europa. Sarà una torrefazione, classe Reserve roastery, i negozi di fascia alta del colosso statunitense. Ce ne sono altri due al mondo, a Seattle e Shanghai. L’Italia è da decenni nel mirino del ...