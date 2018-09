Stadio Roma | altri politici nel sistema Parnasi | l' inchiesta si allarga

Stadio Roma : verso rito ordinario : ANSA, - Roma, 5 SET - Non ci sarà rito immediato per gli indagati nell'indagine della Procura capitolina sul nuovo Stadio della Roma. Gli inquirenti di piazzale Clodio sono intenzionati a procedere ...

Stadio Roma - no al rito immediato : si va verso il procedimento ordinario : No al rito immediato per gli indagati nell'indagine della Procura capitolina sul nuovo Stadio della Roma. Gli inquirenti di piazzale Clodio sono intenzionati a procedere con il rito ordinario, futura ...

Longines Global Champions Tour di Roma : presentata allo Stadio dei Marmi la 4° edizione : Ad intervenire nel corso della cerimonia importanti esponenti delle istituzioni e del mondo dell'equitazione. Il primo a parlare è stato il senatore Claudio Barbaro, membro della VII Commissione permanente, istruzione pubblica, beni culturali,: 'Il Global Champions Tour è un circuito ...

Roma - la prima senza Zampa : "Torno allo Stadio da tifoso" : La Roma perde la sua voce simbolo, le sue urla e le sue emozioni, Carlo Zampa , "The Voice of Rome" così soprannominato dai suoi affezionati fan, non potrà più commentare le partite della Roma. Dopo ...

Processo sullo Stadio della Roma : 'Parnasi a capo di un'associazionea delinquere' : Il progetto di costruire lo stadio della Roma a tutti i costi, anche arrivando a versare tangenti o facendo pressioni sui politici di turno, è più che sufficiente a costituire il 'programma criminale' ...

Stadio della Roma - la Cassazione : per Parnasi resta confermata l'associazione per delinquere : Stadio della Roma , confermata dalla Cassazione l'accusa di associazione per delinquere nei confronti del costruttore Romano Luca Parnasi nell'ambito dell'inchiesta sull'impianto a Tor di Valle e ...

Il Milan - Maradona - lo Stadio sempre pieno. Giù il sipario sul calcio romantico di Narciso Terziani : Imprenditore nel settore del metallo più prezioso, Pieve a Maiano come centro del mondo, il Comunale come seconda casa: Terziani riportò in auge l' Unione Sportiva e impreziosì la sala trofei. una ...

La Var sul maxischermo dello Stadio : Roma convinta - ma molte società stanno valutando : L'unica cosa certa, si legge su 'La Gazzetta dello Sport' è che nella seconda parte della scorsa stagion e la Roma ha iniziato a trasmettere il segnale live della partita all'Olimpico , sfruttando il ...

Bilancio Roma - arriva il primo ok : soldi al ponte dello Stadio - ma su Multiservizi no alla salvaguardia per i 2.600 lavoratori : Il dramma umano dei lavoratori in lacrime della Roma Multiservizi, che si sono visti respingere un emendamento per prevedere una clausola di salvaguardia di 2.600 posti di lavoro e dei relativi livelli contributivi. Cosa che probabilmente condannerà molti di loro al licenziamento, una volta messa a gara la quota privata della partecipata dei servizi e al prevalere delle logiche di mercato e del massimo ribasso. A latere, il Bilancio ...

Tav come lo Stadio della Roma. Gli M5s pensano a una riduzione delle cubature - a cominciare dalla mega stazione internazionale di Val di Susa : Lo si potrebbe chiamare "metodo Raggi". Nel massimo riserbo e senza scoprire le carte alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle stanno ragionando su come far proseguire i lavori della Tav ma nello stesso tempo far digerire la decisione al proprio elettorato malgrado le storiche battaglie grilline contro le grandi opere. In sostanza, nelle stanze del ministero dei Trasporti con il coinvolgimento di altri esponenti pentastellati che da sempre hanno ...

Stadio della Roma : Campidoglio affida accertamenti a Politecnico di Torino : Roma- Il Campidoglio ha affidato al Politecnico di Torino gli accertamenti su tutto il lavoro svolto fin qui sullo Stadio della Roma ed entro la fine settembre, secondo quanto riferito dall’emittente Radio Radio, si conoscera’ l’esito di queste verifiche. La decisione scaturisce dalla volonta’ di Roma Capitale, gia’ annunciata dal sindaco Virginia Raggi subito dopo l’indagine della Procura di Roma che ha ...

Stadio della Roma - l’iter tecnico procede : dopo l’estate la proposta di variante urbanistica. Vero ostacolo resta la politica : l’iter tecnico in Campidoglio sullo Stadio dell’As Roma sta andando regolarmente avanti, tanto che subito “dopo l’estate” gli uffici concluderanno l’esame delle controdeduzioni e saranno pronti con la proposta di variante urbanistica da portare in Assemblea Capitolina. Il Vero ostacolo resta la prudenza della parte politica – in primis dei consiglieri M5S – a procedere con qualsiasi atto prima di essersi assicurati che le indagini sul “sistema ...

Stadio della Roma : vertice in Campidoglio tra Comune e proponenti : Roma – E’ appena iniziato in Campidoglio un incontro tra il direttore generale di Roma Capitale, Franco Giampaoletti, e tutti i proponenti privati del progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle. Tema del vertice il futuro dell’impianto dopo l’inchiesta Rinascimento, che ha portato all’arresto dell’ex numero uno di Eurnova, Luca Parnasi. L'articolo Stadio della Roma: vertice in Campidoglio tra Comune e ...

Stadio della Roma - Luca Parnasi ai domiciliari. Il gip : “Attenuata la possibilità di inquinamento delle prove” : Luca Parnasi, il costruttore arrestato nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, è ai domiciliari. È quanto disposto dal gip Maria Paola Tomaselli dopo l’ultimo interrogatorio, durante il quale l’indagato avrebbe reso delle dichiarazioni tali da ridurre le probabilità di inquinamento probatorio. La decisione del giudice per le indagini preliminari arriva dopo le due richieste di scarcerazione presentate dai ...