Spazio | primi dati dal cacciatore di venti | il satellite Aeolus dell’ESA

meteoweb.eu

: RT @Biblio_ComuneFi: Sabato 22 settembre inaugurazione di Villa Bambini, la nuova sezione bambini e ragazzi della #BiblioVillaBandini. Uno… - SaraPri : RT @Biblio_ComuneFi: Sabato 22 settembre inaugurazione di Villa Bambini, la nuova sezione bambini e ragazzi della #BiblioVillaBandini. Uno… - Biblio_ComuneFi : Sabato 22 settembre inaugurazione di Villa Bambini, la nuova sezione bambini e ragazzi della #BiblioVillaBandini. U… - SignorAldo : RT @letiziadavoli: Primi test x #Aladin nello spazio: il laser che misurerà i venti del nostro pianeta va alla grande!! (Termine poco tecni… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Ildell’Agenzia Spaziale Europea, lanciato lo scorso 22 agosto dalla base di Kourou in Guyana francese, ha inviato i: ha emesso iraggi di luce ultravioletta dal laser, fondamentali per misurare iterrestri. Nei3 mesi di missione uno dei suoicompiti era quello di accendere il suo strumento Aladin (Atmospheric LAser Doppler INstrument), una radar che invia impulsi luminosi e controllarne il corretto funzionamento. “e’ una premiere mondiale. Dopo il lancio di due settimane fa, l’intera comunita’ scientifica ha aspettato ansiosamente l’accensione del laser a ultravioletti, che e’ una meraviglia tecnologica, ed e’ stato un successo“, ha dichiarato Josef Aschbacher, direttore dei programmi di osservazione della Terra dell’Esa. “Siamo gia’ in grado di elaborare ...