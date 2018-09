“Sono un mostro” La sua lingua diventa nera e pelosa per cura sbagliata Le immagini choc

caffeinamagazine

: Io, io sono mostro... - jmbattesti : Io, io sono mostro... -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Un incidente stradale l’ha costretta a un ricovero ospedaliero a causa di fratture scomposte a entrambe le gambe. Ma a mettere in agitazione una donna di 55 anni statunitense non è stato l’impatto automobilistico bensì quello che ne è scaturito nei giorni successivi. La donna, però, ha sviluppato un’infezione polimicrobica, ovvero una situazione caratterizzata dalla presenza di microrganismi di specie diverse. Questa tipologia di infezione ha tipicamente un’origine traumatica. Giunta nella struttura ospedaliera, dunque, la paziente è stata presa indal personale medico che ha disinfettato le ferite a entrambi gli arti e disposto il ricovero ospedaliero. Per combattere i batteri le sono stati somministrati, per via endovenosa, due antibiotici a base di Meropenem e Minociclina orale. Quello che è successo una settimana dopo ha lasciato tutti a bocca (ed è il ...