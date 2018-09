Sono 20 gli indagati per il crollo del ponte Morandi

Fondi Lega - Salvini : “È una vicenda del passato - Sono tranquillo. Gli italiani Sono con noi” : “È una vicenda del passato, sono tranquillo, gli avvocati faranno le loro scelte: se vogliono toglierci tutto facciano pure, noi faremo politica tranquillamente. Gli italiani sono con noi. Spero che la Procura di Genova impegni il suo tempo sul disastro dell’autostrada”. Lo ha detto il ministro degli interni e leader della Lega Matteo Salvini, che in una conferenza stampa ha commentato la sentenza del Riesame che ha confermato ...

Mancano 750 insegnanti di sostegno - 1.500 famiglie pavesi Sono in ansia : Da anni non si fanno concorsi, graduatorie azzerate. I presidi potranno chiamare solo prof senza qualifica specifica

India : è arrivata la sentenza della Corte Suprema. Gli omosessuali non Sono più fuorilegge : Essere gay in India non è più reato. I giudici supremi hanno infatti abolito la legge del codice penale, nota come "Sezione 37", che prevedeva prevedeva il pagamento di una multa e la reclusione fino all'ergastolo per "chiunque abbia volontariamente rapporti carnali contro l'ordine della natura".Continua a leggere

Pensioni - si taglia subito Reddito di cittadinanza e flat tax Sono solo micro : È il male minore dal punto di vista politico. Ma la soluzione al rebus bilancio, così come l'hanno pensata governo e maggioranza, piacerà poco ai pensionati senza dare certezze sulle coperture.Ieri il primo vero vertice sulla legge, con il premier Conte e i due vice Di Maio e Salvini, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti.--Luigi Di Maio si è convinto ...

Gli italiani fra i più pigri al mondo - Sono allergici all’attività fisica : 150 minuti a settimana di attività fisica a intensità moderata. È quanto dovrebbe fare un adulto per mantenersi in forma. È quanto molto italiani non fatto. Più di 2 adulti su 5, il 41,4%, non si muovono abbastanza e sono soprattutto le donne a non farlo. Il 46,2% si muove poco, per i maschi è il 36,2%. sono numeri che portano l’Italia al 19esimo posto nella classifica mondiale dei paesi più pigri. Lo dice uno studio pubblicato sulla rivista The ...

Anna Foglietta : «Sono andata dallo psicologo per diventare una mamma narcisista» : VENEZIA - Protagonista di Un giorno all'improvviso, film di Ciro D'Emilio presentato ieri a Venezia , Biennale Cinema, sul rapporto tra una madre difficile e il figlio aspirante calciatore, Anna ...

Roma - 40 degli immigrati sbarcati dalla Diciotti Sono fuggiti - perse le loro tracce. La Caritas li giustifica : Incredibile, 40 dei 144 immigrati della Diciotti sono fuggiti dai loro alloggi, la Caritas li giustifica I sottosegretari all’Interno, Stefano Candiani e Nicola Molteni, in una nota, sottolineano che ”si sono già dileguati 40 dei 144 immigrati maggiorenni sbarcati dalla Diciotti e affidati alla Cei o al centro di Messina. Ricordiamo che, per la legge, queste persone hanno libertà di movimento e quindi non sono sottoposte alla sorveglianza dello ...

Anche gli spyware posSono fallire e perdersi i dati raccolti : A volte Anche i software pensati per spiare la gente e raccogliere dati a loro insaputa, possono aere problemi, com'è capitato a mSpy. L'articolo Anche gli spyware possono fallire e perdersi i dati raccolti proviene da TuttoAndroid.

US Open juniores : sorridono Zeppieri e Musetti - Sono agli ottavi : Nemmeno il kazako Skatov, numero 5 del seeding e numero 1 al mondo tra gli juniores all'inizio di quest'anno, è riuscito a metterlo in difficoltà, raccogliendo un misero game in 46 minuti di una ...

22 Luglio - la strage di Utøya con gli occhi del cinema necessario di Paul Greengrass : “Nel 2011 le affermazioni di Breivik sortirono orrore - oggi Sono mainstream” : Il cinema necessario di Paul Greengrass. Talmente urgente da rivolgersi Netflix per la più estesa visibilità possibile. Detto fatto, il suo 22 July sarà visibile sul gigante web dal 10 ottobre. Per chi non sapesse o avesse dimenticato, il titolo è omonimo alla data della strage di Utøya, l’isola norvegese che vide nel 2011 il massacro di 69 ragazzi (e diverse decine di feriti) ad opera del terrorista neonazi Anders Breivik. Un dramma frequentato ...

Fortnite : su mobile raggiunti i 100 milioni di download - mentre gli introiti Sono ancora di più : Fortnite è sbarcato nell'ecosistema mobile da pochi mesi, eppure già ora il gioco sta macinando cifre a dir poco impressionanti, capaci di far impallidire qualsiasi altro publisher per dispositivi mobili. Il gioco, come possiamo leggere su VG247, ha infatti già raggiungo il ragguardevole traguardo dei 100 milioni di dowload.Ma non è tutto: Fortnite ad oggi ha inoltre superato i 100 milioni di dollari in introiti, le entrate totali ammontano ...