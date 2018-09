Solomeo | il borgo dello spirito di Brunello Cucinelli

gqitalia

(Di giovedì 6 settembre 2018)ha dato nuova linfa vitale a, da lui ribattezzato “”, incantevole piccolo centro umbro edificato tra la fine del XII secolo e la prima metà del XIII e cuore della produzione dell’Azienda del Re del cashmere. Un piccolo gioiello arroccato su una collina dove losi rigenera respirando bellezza, e dove si lavora in sintonia con la natura, “rinnovato” dacon l’intento di restaurare il centro e le parti più periferiche creando un “unicum” in modo armonioso. La rinascita di qualsiasi centro abitativo perdeve partire proprio dalle periferie, lavorando per rendenderle luoghi amabili da offrire alle generazioni future; zone di straordinaria rinascita civile, umana, spirituale. In realtà, come lui stesso ha dichiarato ai numerosi giornalisti accorsi da tutto il mondo per l’inaugurazione, “Siamo stati più ...