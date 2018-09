SOLEIL SORGÈ E MARCO CARTASEGNA SI SONO LASCIATI Uomini e donne | video | l' esclusiva

SOLEIL Sorge e Marco Cartasegna si sono lasciati : l'annuncio arriva su Instagram : E' stata l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne a rivelare ai suoi followers che la storia con Cartasegna è giunta al...

SOLEIL Sorge e Marco Cartasegna si sono lasciati : la conferma (video) : La storia tra Soleil Sorge e Marco Cartasegna è giunta al capolinea, la notizia è stata ufficializzata dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che dopo poco meno di un anno mette la parola fine ad una relazione che ha vissuto un'estate turbolenta.La coppia discussa durante la permanenza di Luca Onestini (ex della Sorge) all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha dato segnali di cedimento già poco tempo fa. Si era parlato di una ...

SOLEIL Sorge e Marco Cartasegna si sono lasciati/ Uomini e donne - video : “Abbiamo chiuso. Non eravamo felici" : Soleil Sorge e Marco Cartasegna si sono lasciati. Lo scoop arriva attraverso Instagram, dalle Instagram Stories della ragazza che ha dichiarato: "Ad agosto abbiamo preso una pausa, poi..."(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:05:00 GMT)

Uomini e Donne news - SOLEIL e Marco si sono lasciati : la Sorge spiega : news Uomini e Donne, Soleil annuncia la fine della storia con Marco: ecco cosa è successo tra la Sorge e Cartasegna Già diverso tempo fa si era iniziato a parlare di una presunta crisi tra Soleil e Marco. I due ex di Uomini e Donne sembravano aver preso le distanze l’uno dall’altra. In ogni caso, […] L'articolo Uomini e Donne news, Soleil e Marco si sono lasciati: la Sorge spiega proviene da Gossip e Tv.

SOLEIL Sorge torna a parlare di Marco dopo 2 mesi : come sta la coppia : Soleil Sorge torna a parlare di Marco Cartasegna dopo un silenzio lungo 2 mesi, causato da uno sfogo: come sta la coppia Era la fine di giugno quando Soleil Sorge si sfogava sui social. Infatti, circa due mesi fa l’ex fidanzata di Luca Onestini, che al momento vive una storia d’amore con un altro ex […] L'articolo Soleil Sorge torna a parlare di Marco dopo 2 mesi: come sta la coppia proviene da Gossip e Tv.

SOLEIL - flirt con Enzo Iacchetti? Sorgé risponde - Marco commenta : Soleil Sorgè, striscia la voce di un flirt con Enzo Iacchetti? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne risponde, Marco Cartasegna commenta Pochi giorni fa a rimbalzare sul web è stata una stuzzicante curiosità che però ha presto trovato smentita: Soleil Sorgé è incinta. Oggi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, fidanzata con l’ex tronista Marco […] L'articolo Soleil, flirt con Enzo Iacchetti? Sorgé risponde, Marco ...

SOLEIL SORGÈ è incinta? / La foto su Instagram scatena il gossip - la fidanzata di Marco Cartasegna risponde! : Soleil Sorgè è incinta? La fidanzata di Marco Cartasegna, volto di Uomini e Donne, smentisce con ironia il gossip nato da una foto postata su Instagram(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:36:00 GMT)

Uomini e Donne : SOLEIL Sorge non aspetta un figlio da Cartasegna : Soleil Sorge e Cartasegna di Uomini e Donne non aspettano un figlio L’anno scorso Soleil Sorge è stata contesta per molti mesi dai due tronisti di Uomini e Donne Marco Cartasegna e Luca Onestini. Alla fine la giovane di origini americane ha deciso di lasciare il popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi mano nella mano con quest’ultimo. Tuttavia poi Onestini è entrato nella casa più spiata dagli italiani. E dopo ...

Uomini e Donne Oggi SOLEIL è incinta? Foto e risposta di Sorgè sulla dolce attesa : Uomini e Donne Oggi, Soleil è incinta di Marco Cartasegna? Foto e risposta di Sorgè sulla dolce attesa Come stanno la bella Soleil Sorgè e Marco Cartasegna? L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stanno mettendo su famiglia? Davvero è in arrivo un bebè per la coppia? Una Foto apparsa sul profilo Instagram […] L'articolo Uomini e Donne Oggi Soleil è incinta? Foto e risposta di Sorgè sulla dolce attesa proviene da ...

Uomini e Donne/ Marco Cartasegna e SOLEIL SORGÈ - estate al top : i consigli dell'ex tronista (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marco Cartasegna e Soleil Sorgè, altro che crisi: pronti ad un'estate bollente. I consigli dell'ex tronista(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ SOLEIL e Marco Cartasegna si sono lasciati? La frecciatina della Sorge (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Continua a gonfie vele la storia d'amore nata tra Sabrina Ghio e Carlo Negri. L'ex tronista immagina già le prossime nozze?(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:35:00 GMT)

SOLEIL SORGÈ e Marco Cartasegna si sono lasciati?/ "No - ma non sfruttiamo la nostra relazione per visibilità" : Soleil Sorgè e Marco Cartasegna si sono lasciati? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sbotta: "No, ma non sfruttiamo la nostra relazione per visibilità"(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 17:13:00 GMT)