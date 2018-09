Soleil e Marco si sono lasciati | “Non eravamo più felici”

Uomini e Donne news - Soleil e Marco si sono lasciati : la Sorge spiega : news Uomini e Donne , Soleil annuncia la fine della storia con Marco : ecco cosa è successo tra la Sorge e Cartasegna Già diverso tempo fa si era iniziato a parlare di una presunta crisi tra Soleil e Marco . I due ex di Uomini e Donne sembravano aver preso le distanze l’uno dall’altra. In ogni caso, […] L'articolo Uomini e Donne news , Soleil e Marco si sono lasciati : la Sorge spiega proviene da Gossip e Tv.

Soleil Sorge torna a parlare di Marco dopo 2 mesi : come sta la coppia : Soleil Sorge torna a parlare di Marco Cartasegna dopo un silenzio lungo 2 mesi , causato da uno sfogo: come sta la coppia Era la fine di giugno quando Soleil Sorge si sfogava sui social. Infatti, circa due mesi fa l'ex fidanzata di Luca Onestini, che al momento vive una storia d'amore con un altro ex […]

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna si sono lasciati?/ "No - ma non sfruttiamo la nostra relazione per visibilità" : Soleil Sorgè e Marco Cartasegna si sono lasciati? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sbotta: "No, ma non sfruttiamo la nostra relazione per visibilità"(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 17:13:00 GMT)