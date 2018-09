Soldi Lega | dal riesame via libera alla procura per recuperarli da qualsiasi conto del

Lega prosciugata - la sentenza del Riesame : i pm possono prendere anche i Soldi futuri : Confiscare alla Lega i soldi di ieri e quelli di domani. È il succo, sconcertante, della sentenza del Tribunale del Riesame che ha accolto il ricorso della Procura di Genova , dando il via libera alla ...

"Sequestrate pure Soldi futuri". Ecco il testo della sentenza che "condanna" la Lega : Il tribunale del Riesame di Genova ha accettato il ricorso della procura ligure sul sequestro dei fondi della Lega. I pm potranno dunque ora dare la caccia ai 49 milioni di euro contestati a seguito della condanna (non definitiva) di Belsito e Bossi. E lo potranno fare anche su conti futuri, riferibili al partito, fino al raggiungimento della somma totale. Il Tribunale del Riesame - si legge nella sentenza di 7 pagine - "dispone il sequestro ...

Sequestro fondi Lega - Conte : “No ripercussioni sul governo - ma sarà difficile fare politica senza Soldi” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che il Sequestro dei fondi della Lega deciso dal tribunale del riesame di Genova non avrà ripercussioni sul governo. Ma aggiunge: "Per un partito politico sarà difficile svolgere attività senza le risorse, bisogna prendere atto che è una difficoltà seria".Continua a leggere

Matteo Salvini - i tre assi per salvare la Lega dai giudici : il report riservato sui Soldi che smonta le toghe : Tre assi in mano alla Lega per smontare la sentenza dei giudici che ha imposto la confisca di 49 milioni di euro di fondi incassati durante l'era di Umberto Bossi e il tesoriere Francesco Belsito . In ...

Slitta la sentenza sul sequestro dei 49 milioni della Lega. Il Carroccio : “Soldi in cassa sono frutto di donazioni” : La decisione definitiva sul sequestro dei conti correnti della Lega Nord in relazione alla condanna per truffa sui rimborsi elettorali comminata all'ex segretario Umberto Bossi e all'ex tesoriere Francesco Belsito potrebbe arrivare nella giornata di domani. I giudici si sono riservati di decidere.Continua a leggere

"I Soldi nelle casse della Lega sono somme lecite". La difesa del Carroccio all'udienza del Riesame : "Abbiamo depositato una consulenza per dimostrare che i soldi che la Lega ha in cassa ora sono contributi di eletti, donazioni di elettori e del 2 per mille della dichiarazione dei redditi. sono somme non solo lecite ma che hanno anche un fine costituzionale: consentono al partito di perseguire le finalità democratiche del Paese". Lo ha detto l'avvocato del Carroccio Giovanni Ponti al termine dell'udienza al Riesame. "Dire che sono ...

Bossi - «the family» e i Soldi in Lussemburgo : l’inchiesta sui 49 milioni che preoccupa la Lega di Salvini : Dalla denuncia di un ex militante della Lega sull’uso improprio dei fondi del movimento (2012) parte l’indagine che ha portato finora alla condanna in primo grado di Bossi, i due figli e dell’ex tesorire del Carroccio Belsito...

Matteo Salvini : “Senza Soldi il partito chiude il 6 settembre? La Lega è il popolo e non la tocca nessuno” : Commentando l'ipotesi di una sentenza sfavorevole alla Lega in relazione al sequestro dei conti correnti del partito a causa della vecchia truffa sui rimborsi elettorali commessa durante la gestione Bossi, Salvini ha dichiarato: "Noi non facciamo politica in base ai soldi e alle sentenze di questo o di quel magistrato. Abbiamo un programma di governo e quello rispettiamo. A tasche piene o a tasche vuote, colpevoli o innocenti. E il nome Lega non ...

