: Terremoto in Giappone: bilancio sale ad almeno 2 morti, 130 feriti e 40 dispersi - Agenzia_Ansa : Terremoto in Giappone: bilancio sale ad almeno 2 morti, 130 feriti e 40 dispersi - SkyTG24 : #UltimOra Sisma in Giappone, almeno due morti e 130 feriti #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Giappone, bilancio del sisma sull'isola di Hokkaido sale a 8 vittime e 40 dispersi #canale50… -

a 8 ildelle persone morte a seguito del fortedi magnitudo 6.6 che ha colpito l'isola settentrionalese di Hokkaido. Lo ha riferito l'emittente tv nazionale, Nhk. Decine le case distrutte e circa 3 mln di abitazioni sono rimaste senza elettricità.La centrale nucleare di Tomari, che non era in funzione prima delha attivato il sistema d'emergenza per mantenere operativo il processo di raffreddamento. Scosse di assestamento sono state registrate nella notte e anche stamane.(Di giovedì 6 settembre 2018)