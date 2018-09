Sisma Giappone | 9 morti e 30 dispersi

Giappone : Sisma - due morti e 130 feriti : ANSA, - TOKYO, 6 SET - E' di almeno due morti, 126 feriti e 37 dispersi il bilancio del terremoto di magnitudo 6.7 che nel cuore della notte ha colpito l'isola dell'Hokkaido, nel nord del Giappone, ...

Sisma Giappone - numero morti sale a 8 : 8.45 sale a 8 il numero delle persone morte a seguito del forte Sisma di magnitudo 6.6 che ha colpito l'isola settentrionale Giapponese di Hokkaido. Lo ha riferito l'emittente tv nazionale, Nhk. Decine le case distrutte e circa 3 mln di abitazioni sono rimaste senza elettricità.La centrale nucleare di Tomari, che non era in funzione prima del Sisma ha attivato il sistema d'emergenza per mantenere operativo il processo di raffreddamento. Scosse ...

Sisma Giappone - ancora 20 dispersi : 05.28 Interruzioni della corrente elettrica per circa 3 mln di persone, caos nel trasporto pubblico e smottamenti di ampie fasce del territorio in seguito al terremoto di magnitudo 6.7 che ha colpito nella notte l'isola di Hokkaido. Alcune case sono state travolte dal crollo di una collina ad Atsuma e Abira dopo la scossa (alle 3:08 ora locale),e 20 persone risultano ancora disperse. Nessuna anomalia al momento per le due centrali nucleari di ...