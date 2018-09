: Appello di Papa Francesco sulla #Siria: rischio catastrofe umanitaria, salvaguardare le vite dei civili ?… - RaiNews : Appello di Papa Francesco sulla #Siria: rischio catastrofe umanitaria, salvaguardare le vite dei civili ?… - vaticannews_it : Oggi all’Angelus, nuovo appello del #Papa per la #Siria: si rischia una catastrofe umanitaria - Vatican News… - TelevideoRai101 : Siria,appello Paesi Ue a garanti Astana -

I rappresentanti all'Onu di ottoeuropei tra cui l'Italia, chiedono "aidi,in particolare Russia e Iran" di sostenere le misure di cessate il fuoco e di de-escaltion su cui si è concordato,"inclusa la protezione dei civili come priorità". Intanto centinaia di civili fuggono da Idlib,l'ultima roccaforte dei ribelli, per timore dell'imminente assalto annunciato dall'esercito di Damasco. In particolare a essere abbandonate,scrive la Bbc araba,le zone a sud-est della provincia,dove è previsto l'assalto.(Di giovedì 6 settembre 2018)