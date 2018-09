Simone Loi da La Prova del Cuoco a I Fatti Vostri Anteprima Blogo

blogo

(Di giovedì 6 settembre 2018) Come già noto, non ci sarà traccia degli ex protagonisti nella nuovadeldi Elisa Isoardi, in partenza il 10 settembre su Rai 1. Così i "vecchi" protagonisti, amati e conosciuti dal pubblico, stanno trovando senza troppe difficoltà una nuova casa televisiva in cui mostrare le loro abilità culinarie. Oggi vi sveliamo l'ultimo trasferimento, che riguardaLoi. L'ex volto della PDC targata Clerici, nel cast fino a due anni fa, sarà il protagonista della rubrica giornaliera Oggi in Tavola nella nuova stagione de I, su Rai 2 (prenderà il posto diBuzzi). Loi "sfiderà" dunque proprio il suo ex programma, andando in onda proprio nella stessa fascia oraria.Romano di nascita, fin da bambino manifesta la sua passione e curiosità per il cibo. Per quattro anni ha fatto parte del cast de Ladel, mentre in passato aveva già mosso i primi passi ...