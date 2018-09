' Sì' del ministro Tria a M5S e Lega | 10 miliardi per il reddito di cittadinanza

Macron in caduta libera. Ora lo accusa pure il ministro dell'Interno : "Manca l'umiltà" : Nei giorni scorsi sono arrivate le dimissioni, con motivazioni diverse, del ministro della Transizione ecologica Nicolas Hulot e di quello dello Sport, Laura Flessel, che avevano messo in difficoltà ...

La quota 100 integrale - libera per tutti e partirà nel 2019 - questa l'ipotesi del Ministro : Saranno solo slogan come sottolineano Fornero ed altri esponenti del mondo accademico ed economico italiano, ma fatto sta che Matteo Salvini è tornato a puntare i piedi sulla quota 100 in Legge di Stabilità. Da tempo la misura sembra essere quella che ha più probabilità di essere inserita nel pacchetto previdenziale della prossima manovra finanziaria, ma il Vice Premier leghista spinge per una quota 100 integrale, senza tutti quei paletti che ...

Nazionale Italiana - un patriottico Roberto Mancini ha l’appoggio del ministro Salvini : L’appello patriottico del commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini: “Fate giocare calciatori italiani in serie A” Il plauso del Ministro Matteo Salvini che da sempre chiede un tetto massimo per i calciatori stranieri nelle squadre italiane. «Fate giocare gli italiani». L’allarme azzurro lanciato dal ritiro di Coverciano dal ct Roberto Mancini ai suoi colleghi di club è stato subito raccolto. «Sono felice che anche altri ...

Il Ministro dell'Interno : quota 100 in manovra e libera per tutti i lavoratori : Intorno alle pensioni le voci e le indiscrezioni relative ai provvedimenti di riforma da attuare sono all’ordine del giorno. Nella prossima legge di bilancio dovrebbe entrare la quota 100, la misura che consentirebbe di accedere alla pensione sommando età e contributi previdenziali dei lavoratori. Si tratta della misura promessa da Movimento 5 Stelle e Lega, cioè i due partiti di governo e dai loro rispettivi leader, Luigi Di Maio e Matteo ...

Ilva - Di Maio : "Sono ore delicate"/ Ultime notizie - ministro incontra sindacati e Confindustria : Ilva, Di Maio: "Sono ore delicate, avremo dei buoni risultati". Ultime notizie, ministro del Lavoro e dello sviluppo economico incontra sindacati e Confindustria(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 08:52:00 GMT)

FRANCIA CAOS - SI DIMETTE IL MINISTRO delLO SPORT LAURA FLESSEL/ Ultime notizie - Macron perde popolarità : Macron, crolla nei sondaggi e perde anche MINISTRO SPORT: LAURA FLESSEL si è dimessa. Oggi rimpasto di ministri per il governo francese. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 14:40:00 GMT)

Francia : de Rugy ministro dell’Ecologia - succede al dimissionario Hulot : Sarà Francois de Rugy, presidente dell’Assemblea nazionale, a succedere a Nicolas Hulot nel ruolo di ministro dell’Ecologia. Hulot si era dimesso il 28 agosto scorso dicendo di “essere stato lasciato solo” e che “l’ambiente non e’ la priorita’ dell’attuale governo francese“. L'articolo Francia: de Rugy ministro dell’Ecologia, succede al dimissionario Hulot sembra essere il primo ...

Francia - dopo Hulot lascia anche il ministro dello Sport Laura Fessel : 'Motivi personali' : Il presidente Macron perde un altro ministro : Laura Flessel , titolare del dicastero francese dello Sport , ha deciso di lasciare il governo guidato dal premier Edouard Philippe 'per motivi personali': è quanto rivelano i media francesi. Un'altra defezione dopo le dimissioni a sorpresa del ministro ...

Il governo francese perde un altro pezzo : si dimette anche il ministro dello Sport : 'Dopo 16 mesi appassionanti alla guida del ministero dello Sport, ho deciso di lasciare il governo per ragioni personali', ha detto l'ex campionessa di scherma. La sua uscita a sorpresa dall'...

Minniti : “I comportamenti infantili del ministro Salvini hanno isolato l’Italia” : L'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, attacca il suo successore al Viminale, Matteo Salvini: "È chiaro che i comportamenti infantili del ministro dell'Interno Salvini, che va in Russia indossando la maglietta della Croazia per tifare contro la Francia, abbiano delle conseguenze. Così facendo l'Italia si è isolata, anche in Libia". E la questione immigrazione verrebbe usata come "arma per far saltare l'Europa", secondo Minniti.Continua a ...

Lega - prima visita in Calabria del ministro Centinaio : ... è giunto il momento di costruire un rapporto stabile e concreto tra l'istituzione ministeriale e gli attori vivi di un comparto chiave per l'economia calabrese come quello Legato all'agricoltura e ...

Libia - Conte e Salvini : "No a interventi militari". Ministro dell'Interno accusa la Francia : Ma la crisi politica della Libia ha, secondo il leader leghista, un responsabile: i'Chiedete alla Francia', dice lasciando Palazzo Chigi, rispondendo ai cronisti che gli chiedono se alla luce della ...

SONDAGGI POLITICI/ Salvini “leader più forte” di Renzi e Di Maio : 60% ‘sposa’ linea del ministro Lega : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: il calo di Macron dopo lo scontro con Salvini e il flop dei consensi in Francia dei pro-Europa. Lega sorpassa il M5s(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 14:22:00 GMT)

Spazio - Ministro Bussetti : la mappatura satellitare delle scuole scoprirà gli edifici a rischio : “I nostri figli devono poter frequentare scuole sicure. È un loro diritto. Abbiamo dati ancora preoccupanti sugli edifici scolastici. Vuol dire che in questi anni non è stato fatto abbastanza. Sono stati stanziati soldi, ma senza mettere mano a quelle procedure farraginose che impediscono di far arrivare in fretta le risorse agli Enti locali proprietari degli edifici scolastici. È un problema che stiamo risolvendo con norme che ...