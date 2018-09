Serve uno stadio più grande | il Boca Juniors potrebbe lasciare La Bombonera

Numero uno ufficiali striglia partiti borghesi - Serve più sostegno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Wiko 2 Plus - dalla Francia uno smartphone Android economico ma con tutto quel che Serve : Wiko, un’azienda francese con un discreto successo anche in Italia, produce smartphone e accessori con l’intento di “democratizzare la tecnologia”. In altre parole, cercano di difendere il proprio spazio tra i venditori di smartphone, con modelli dal design giovanile e dal prezzo competitivo. Il loro ultimo sforzo è il Wiko View 2 Plus, presentato stamattina all’IFA 2018 di Berlino. Si tratta di uno smartphone ...