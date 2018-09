Serie TV The Witcher | la showrunner spiega perché Cavill è l' attore giusto per

Il doppiatore di Geralt di Rivia approva Henry Cavill come protagonista della Serie TV di The Witcher : Netflix ha annunciato che la star di Mission Impossible: Fallout, Henry Cavill, interpreterà Geralt di Rivia nella serie basata su The Witcher. In molti hanno apprezzato la scelta, tuttavia non si può negare che la voce iconica di Geralt sia quella di Doug Cockle.Mentre il doppiatore in precedenza ha dichiarato di non essere associato alla serie in alcun modo, ha comunque sostenuto la scelta di Henry Cavill su Twitter. Allo stesso tempo si dice ...

Il doppiatore di Geralt di Rivia approva la scelta dell'attore Henry Cavill come protagonista della Serie TV di The Witcher : Netflix ha annunciato che la star di Mission Impossible: Fallout, Henry Cavill, interpreterà Geralt di Rivia nella serie basata su The Witcher. In molti hanno apprezzato la scelta, tuttavia non si può negare che la voce iconica di Geralt sia quella di Doug Cockle.Mentre il doppiatore in precedenza ha dichiarato di non essere associato alla serie in alcun modo, ha comunque sostenuto la scelta di Henry Cavill su Twitter. Allo stesso tempo si dice ...

Designated Survivor - Netflix salva la Serie tv con Kiefer Sutherland e ordina la terza stagione : Nell'estate dei salvataggi anche Designated Survivor sfugge all'infausto destino e dopo la cancellazione di ABC dopo 2 stagioni e 41 episodi, passa a Netflix che ne ordina una terza stagione da 10 episodi. Il salto per gli spettatori italiani e non solo non sarà così inaspettato considerando che la serie tv è già presente nei cataloghi Netflix in tutti i paesi tranne Canada e Stati Uniti. Prodotta da Entertainment One per ABC, i diritti ...

Foto e video di The Big Bang Theory 12×01 - la prémiere dell’ultima stagione ironizza sulla fine della Serie : Con The Big Bang Theory 12x01 inizia la dodicesima e ultima stagione della longeva comedy di CBS. Come già annunciato, il primo episodio dell'ultimo capitolo sarà incentrato sulla luna di miele di Amy e Sheldon, che si preannuncia movimentata. Kathy Bates e il mago Teller, dopo essere apparsi nel finale dell'undicesima stagione, torneranno nella prémiere nei ruoli dei genitori di Amy. Inoltre, l'astronomo e astrofisico Neil deGrasse Tyson ...

The Pope - nella Serie tv targata Netflix anche il deputato del M5s Nicola Acunzo : L'attore campano Nicola Acunzo vestirà i panni del giardiniere dei Papi nella serie tv di Netflix che vedrà, tra gli altri...

Arriva The Deuce 2 su Sky Atlantic : nell’attesa - la Serie con James Franco torna in replica con la prima stagione : In attesa di vedere The Deuce 2 su Sky Atlantic, il canale ripropone la prima stagione della serie con James Franco in replica. Il secondo ciclo di episodi andrà in onda negli Stati Uniti, su HBO, il 9 settembre, mentre la programmazione in Italia è prevista per ottobre. Un bel ripasso prima di iniziare a guardare in che modo si è evoluta l'industria legale del porno negli anni Settanta. Si torna quindi a New York, tra droga, prostituzione, ...

The Purge : trama - episodi e promo della Serie Tv horror : The Purge: la serie Tv di USA Network che promette di spargere sangue sui nostri teleschermi. Lo show è basato sul franchise di successo della Blumhouse Productions dal titolo omonimo ed è creata da James DeMonaco con una regia di Jason Blum. Il primo episodio verrà diretto da Anthony Hemingway, premio Emmy e Golden Globe. L’anteprima di The Purge è prevista inoltre per il 4 settembre 2018, mentre il primo episodio ed il finale di stagione ...

Transporter - The Series/ Anticipazioni : “Città dell’amore” e “Scambio” - ecco la trama (1 settembre) : Transporter nasce dalla popolare saga cinematografica d'azione; “Città dell’amore” e “Scambio": eccovi a seguire tutte le Anticipazioni sulla trama.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:32:00 GMT)

The Witcher : quasi terminata la sceneggiatura della Serie TV - il finale è in fase di scrittura : La sceneggiatura della serie The Witcher di Netflix potrebbe essere finalmente prossima alla fine.Come riporta VG247.com, Lauren Hissrich, showrunner per la prossima serie The Witcher Netflix, ha stuzzicato i fan nel suo ultimo tweet, annunciando che il finale di stagione è ora in fase di scrittura.Il tweet recita: "ricordate quando twittavo come una pazza e qualcuno mi disse di smetterla e di scrivere lo show?", con l'aggiunta dell'hashtag ...

The Romanoffs - le foto e il cast della Serie sui discendenti degli zar russi : C’è molta attesa per The Romanoffs, la nuova serie di Matthew Weiner, il creatore di Mad Men. La nuova produzione debutterà venerdì 12 ottobre in tutto il mondo su Amazon Prime Video e sarà una serie antologica che in ogni episodio (diffusi uno alla settimana, a parte la doppia première) tratterà, con cast e ambientazioni diverse, le storie di diverse persone convinte al giorno d’oggi di essere discendenti della famiglia degli zar di ...

The Haunting of Hill House - il teaser della Serie horror : Poco prima di Halloween arriverà su Netflix una nuova serie tv destinata a mettere non pochi brividi agli spettatori: si tratta di The Haunting of Hill House, l’adattamento seriale di un classico dei libri dell’orrore, scritto da Shirley Jackson nel 1959 e che ha ispirato diverse pellicole come Gli invasati del 1963 e Haunting – Presenze del 1999. I dieci episodi saranno scritti e diretti da Mike Flanagan, veterano del genere ...

'The Haunting of Hill House' - su Netflix la nuova Serie horror arriva ad ottobre : Su Netflix sarà visibile del 12 ottobre, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, 'The Haunting of Hill House', la nuova serie tv horror, una produzione originale Netflix, di Mike Flanagan con ...