“Sentenza politica”? A Salvini piacerebbe

(Di giovedì 6 settembre 2018) Roma. Che i leghisti adesso contestino, ostentando sbigottimento e rabbia, la decisione del tribunale di Genova, risponde in fondo al ruolo che si sono ritagliati in questa pièce tragicomica, grottesca come lo sono, sempre in Italia, le vicende in cui la giustizia s’intreccia alla politica. “E’ un n