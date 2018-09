Selena Gomez manipolata per le dichiarazioni su Demi Lovato | “Volevo parlare del mio

Selena Gomez e la scomoda intervista rilasciata a Elle Magazine : Sta vivendo un momento di grande gratificazione personale la pop star Selena Gomez . È amata sui social, è seguitissima dai fan e consolida il suo brand tra tour, live concert e collezioni all'ultimo ...

Selena Gomez ha parlato di "Flawless" - nuova canzone contenuta nel prossimo album : A new era is coming

Selena Gomez ha parlato di Demi Lovato per la prima volta da quando l'amica era stata ricoverata : "Ci conosciamo da quando avevo 7 anni"

GETAWAY - SENZA VIA DI FUGA/ Su Italia 1 il film con Selena Gomez (oggi - 4 settembre 2018) : GETAWAY - SENZA via di FUGA, il film in onda su Canale 20 oggi, martedì 4 settembre 2018. Nel cast: Ethan Hawke, Selena Gomez, Jon Voigt, alla regia Courtney Solomon. La trama.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 09:45:00 GMT)

Selena Gomez : scatti social da 3 - 4 milioni di dollari : Si può vivere con gli introiti di una foto pubblicata su Instagram? A quanto pare tutto è possibile nel mondo dei social, solo se le foto in questione sono di Seleza Gomez . Secondo una ricerca ...

Selena Gomez : in arrivo una collaborazione con Cardi B - Dj Snake e Ozuna : I 4 hanno appena girato il videoclip della canzone

Selena Gomez avrebbe paura di non trovare qualcuno all'altezza dell'ex Justin Bieber : Oh oh

MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2018 - VINCITORI E PREMI/ Video : Selena Gomez grande assente - ecco perché : Tutte le anticipazioni sugli Mtv Video MUSIC AWARDS, l'evento MUSICale più atteso dai giovani di tutto il mondo. Per l'Italia c'è Elettra Lamborghini, volto della rete fin da Geordie Shore.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:07:00 GMT)

L’emozionante discorso di Selena Gomez sul trapianto di rene subito e la donazione di organi (video) : Un intenso discorso di Selena Gomez sul trapianto di rene che ha subito lo scorso anno e che le ha salvato la vita si è trasformato in un enorme ringraziamento al pubblico che l'ha sostenuta con affetto e solidarietà. L'attrice, popstar e produttrice ne ha parlato apertamente durante la sua partecipazione al WE Day!, un evento di beneficenza per bambini che si è tenuto ad aprile: la registrazione dell'intervento della Gomez è stata divulgata ...

Selena Gomez e l’amicizia al femminile - tatuata sulla pelle : L’amicizia al femminile, quando è sana, è una delle risorse irrinunciabili della vita, e va custodita, come un tesoro. Lo sa bene Selena Gomez, che con le sue best friends ha un rapporto più che speciale, appena festeggiato con dei tatuaggi gemelli. L’occasione, il compleanno di una di loro, Courtney Barry, 26 anni appena compiuti. Ed è stato proprio durante la festa che la cantante e le amiche si sono tatuate il numero 4, chi sul ...

Selena Gomez in bikini su Instagram - la fan la critica : «Sei grassa». Ma la foto è record di like : Selena Gomez posta su Instagram le foto delle vacanze, ed è subito boom di like. La cantante, che è una delle star più seguite sui social, ha condiviso alcuni scatti che la...

Justin Bieber e Hailey rimandano il matrimonio : Selena Gomez ripensa all’ex : Quando si sposano Justin Bieber e Hailey Baldwin? Intanto Selena Gomez ripensa all’ex fidanzato Justin Bieber e Hailey Baldwin non hanno fretta: il matrimonio non verrà celebrato entro la fine del 2018 e neppure prima della metà del 2019. Come fa sapere People, i preparativi delle nozze non sono ancora iniziati: la coppia intende godersi […] L'articolo Justin Bieber e Hailey rimandano il matrimonio: Selena Gomez ripensa all’ex ...

Selena Gomez parla del nuovo album e si lascia sfuggire il titolo di una canzone : "Le nuove canzoni sono una bomba!"

Selena Gomez continua a guardare le vecchie foto con Justin Bieber : Ecco perché non riesce a liberarsene