SCUOLA Personale | cattedre | concorsi | l' agenda seria di cui Bussetti non parla

SCUOLA - dal Consiglio dei ministri via libera a 57.322 assunzioni di personale docente : Di queste, 43.980 riguardano prof su posto comune, 13.342 insegnanti su posto di sostegno e 212 dirigenti scolastici. Per evitare che i docenti chiedano il trasferimento appena unanno dopo il concorso, verrà bandito solo dove ci sono posti liberi, vincolando poi, per un periodo, la permanenza di chi vieneassunto".

SCUOLA : pensioni bloccate per docenti e personale Ata : pensioni a rischio per migliaia di docenti e non solo. Circa 33 mila – tra insegnanti, presidi e personale Ata pronti per andare in pensione dal 1° settembre 2018 sono letteralmente in balia del caos, creato da problemi nell’accertamento dei contributi, che è passato dalle mani degli istituti scolastici a quelle dell’Inps. Consulta lo Speciale sulla Riforma pensioni Il problema è questo: l’accertamento del diritto alla pensione – per il ...