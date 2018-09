: #Vaccini Vittoria della scienza su ignoranza e pregiudizio. Grazie al mondo scientifico, scolastico e culturale e a… - BeaLorenzin : #Vaccini Vittoria della scienza su ignoranza e pregiudizio. Grazie al mondo scientifico, scolastico e culturale e a… - AndreaRomano9 : Eccola l’opposizione che vince: la maggioranza viene travolta in Commissione parlamentare dalle critiche di famigli… - LaStampa : Dietrofront della maggioranza sui vaccini: vietato iscrivere a scuola i bambini non immunizzati… -

"Questa è una fase in cui serve la certezza del diritto, sgomberare il campo dalla confusione.Questo emendamento non sembra andare in tale direzione,continuando ad aumentare il caos che già regna nelle scuole.Riteniamo poi che il termine del 10 marzo per mettersi in regola con le certificazioni vaccinali sia eccessivo". Così il presidente dell'Associazione nazionale,Antonello Giannelli, sull'emendamento che punta a prorogare per questo anno scolastico la validità dell'autocertificazione vaccinale.(Di giovedì 6 settembre 2018)