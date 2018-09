Scienza | per la prima volta nella storia due illustri esperti italiani premiati

Salvini e grillini fanno dietrofront - la legge Lorenzin resta in vigore : 10 vaccini obbligatori per andare a scuola - una vittoria della Scienza : I vaccini restano obbligatori per frequentare scuole materne e asili nido: nessuna modifica alla legge Lorenzin che rimane in vigore con le 10 vaccinazioni previste dalla legge per poter entrare in classe. Un emendamento della stessa maggioranza di governo (Salvini e Movimento 5 Stelle) conferma l’obbligo e abroga dal decreto Milleproroghe il comma che faceva slittare l’obbligatorietà all’anno scolastico 2019-20. Una svolta ...

Scienza - dall’Unione Europea 17 milioni di euro per 170 progetti innovativi dalla Medicina all’Astronomia : Sono 17 i milioni di euro che verranno impegnati per 170 progetti innovativi per la rilevazione e la produzione di immagini che vanno dall’astronomia alla Medicina nell’ambito di ATTRACT, iniziativa finanziata nell’ambito del programma europeo Horizon 2020. Sotto la guida del Cern lavoreranno insieme laboratori di ricerca (tra cui quelli dell’Osservatorio europeo Australe (Eso), l’Institut Laue-Langevin (Ill) e il ...

Ricerca : 'Notte europea' - mamme protagoniste per avvicinare figli a Scienza : Quest'anno, sono oltre 30 le città e più di 60 i partner che prendono parte alla 13esima edizione della Notte europea dei Ricercatori organizzata da Frascati scienza. Il tema è 'Be a citizen ...

La Scienza sfata il mito dei 10.000 passi al giorno per restare in forma - : Il numero venne scelto arbitrariamente per una pubblicità giapponese degli anni '60 e non è supportato da alcuna prova scientifica. Secondo alcuni studi recenti, è meglio percorrerne circa 7.500

Salute : perché alcune persone mangiano le unghie? Ecco 5 motivi supportati dalla Scienza : perché alcune persone si mangiano le unghie? È ancora materia di dibattito scientifico, ma diversi studi hanno proposto delle spiegazioni per questo comportamento. Vediamo quali. 1. Freud sosteneva un collegamento con il sesso Sigmund Freud pensava che le persone che si mangiavano le unghie soffrivano di un disturbo della personalità orale recettiva a causa di un eccessivo allattamento al seno durante l’infanzia. Oltre a mangiare le unghie, le ...

Mattarella ad Ariano Irpino per rendere omaggio a 'Biogem' - la cittadella della Scienza voluta dall'accadiese Salvatore : iIl centro di Ariano Irpino, fondato da Renato Dulbecco e lo scienziato napoletano, originario di Accadia, Gaetano Salvatore, nato ad Accadia, insieme a Ortensio Zecchino, allora presidente della ...

Alle capre stanno simpatiche le persone sorridenti - lo dice la Scienza - : Uno studio inglese ha rivelato che gli ovini provano empatia nei confronti degli individui Allegri e tendono, invece, a evitare quelli arrabbiati

Il segreto per dimagrire è frequentare persone magre. #lodicelaScienza : Se sei a dieta, scegli di mangiare con persone magre (ma non scheletriche come certe star). Evita assolutamente la compagnia di persone in carne o obese. Sembra un pregiudizio, ma in realtà una ricerca scientifica pubblicata sul New England Journal of Medicine afferma che se si frequentano individui grassi, si tenderà a ingrassare. Gli studiosi hanno definito questo fenomeno “diffusione dell’obesità da persona a persona“. Stando a ...

Scienza - Ecco i super repellenti anti zanzara : S ono fastidiose e in alcuni casi pericolose per la salute dell'uomo. Sono le zanzare, sicuramente uno degli insetti meno amati, specie in estate quando con le loro punture oltre al prurito possono ...

Scienza - scoperto nuovo organo del corpo umano - : Gli scienziati dell'Harvang Institute for Medical Research , Australia, hanno scoperto nei topi e negli umani micro-organi precedentemente sconosciuti che sono coinvolti nel funzionamento del sistema ...

La Scienza ha scoperto la prima figlia di una Neanderthal e un Denisovano - : Nella grotta di Denisi, nei monti Altai nel sud della Siberia, dei ricercatori hanno trovato un piccolo frammento osseo che apparteneva a una ragazzina deceduta a 13 anni, più di 50.000 anni fa

Big Bang Theory chiude dopo 12 anni : addio alla sitcom americana per gli appassionati di Scienza : La notizia è di quelle che nessun nerd appassionato di scienza, fantascienza e serie Tv vorrebbe mai ricevere: dopo 12 anni chiude The Big Bang Theory la sitcom americana ambientata nel mondo surreale e straordinario di 4 menti geniali, giovani ricercatori universitari del California Institute of Technology e dei loro amici. Il dottor Sheldon Cooper, fisico teorico e aspirante premio Nobel, la fidanzata neurobiologa Amy Farrah Fowler, il dottor ...

Beijing - cooperazione tra l'Accademia cinese delle Scienze e la Peking Union Medical College Hospital per la Scienza della salute : Lunedì 20 agosto l'Accademia cinese delle Scienze e la Peking Union Medical College Hospital hanno firmato, a Beijing, l'accordo di cooperazione strategica per l'istituzione di un centro di ricerca ...