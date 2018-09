Sassuolo | De Zerbi | ' Mai lavorato in una struttura come quella Mapei'

Sassuolo - Squinzi : “De Zerbi come Di Francesco - Boateng leader” : Il nuovo Sassuolo di Roberto De Zerbi è indubbiamente la squadra più intrigante dell’avvio di campionato. Un attacco prolifico e un atteggiamento che a molti ricorda quello dei neroverdi di Di Francesco, capaci di arrampicarsi addirittura in Europa League. Interrogato dalla Gazzetta sulla sua creatura e sui progetti futuri, il patron Squinzi ha rivelato di essere rimasto sorpreso da Boateng e di gradire il calcio propositivo del ...

Sassuolo : giovani - equilibrio e bel gioco. Benvenuti nella DeZerbilandia : ... , da qui lo slogan 'DeZerbilandia' che però può ingannare, perché Roberto - bresciano pratico - sa che è importante restare nella memoria, ma molto di più lasciare una traccia nella cronaca. La ...

Favola Sassuolo - è l’anti-Juventus : la squadra di De Zerbi dopo la sosta può pensare al clamoroso sorpasso : E’ il Sassuolo l’anti-Juventus, almeno questo dice la classifica del campionato di Serie A. Sette punti per la squadra di De Zerbi ma soprattutto un gioco spettacolo e che candidano i neroverdi ad una stagione da assoluti protagonisti. dopo il successo contro l’Inter all’esordio ed il pareggio contro il Cagliari, il Sassuolo si è confermato nuovamente in casa, netto successo davanti al pubblico amico contro il Genoa ...

Un Sassuolo “magico” : De Zerbi ha costruito una macchina da gol : Sassuolo superlativo sotto la guida saggia di mister De Zerbi, uno che vuole sempre giocare il pallone e far divertire il pubblico Il Sassuolo di mister De Zerbi sta sorprendendo davvero tutti in questo inizio di campionato. Seconda in classifica in Serie A, la squadra del tecnico ex Benevento sta giocando un calcio molto divertente, trovando anche risultati con i 7 punti conquistati in 3 partite giocate. De Zerbi si sa, ama giocare a viso ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Orgoglioso dei miei ragazzi» : Sassuolo - " Avevamo fatto molto bene a Cagliari, secondo me. Per lo meno meritavamo il pari e forse se fossimo andati noi in vantaggio avremmo vinto. Il pari era il minimo che questi ragazzi ...

Sassuolo - De Zerbi : 'L'Inter resta l'anti-Juve : ha qualcosa in più di Roma e Napoli' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Dopo aver battuto l' Inter con il suo Sassuolo , il tecnico Roberto De Zerbi è tornato a parlare in un'intervista rilasciata sulle pagine de ' La Gazzetta dello Sport '. ' È calcio d'agosto, qualche risultato è poco attendibile - dice l'allenatore bresciano, 39 anni -. Nonostante la sconfitta contro la mia squadra, resto convinto che l'Inter sia la vera anti ...

Inter - il Sassuolo non ha Modric - ma ha già imparato il verbo di De Zerbi : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia le difficoltà che ha incontrato l'Inter in fase di costruzione della manovra. Lì in mezzo era atteso Modric, spiega la 'Rosea', ma d'altronde neanche il Sassuolo poteva contare sul ...

Sassuolo - De Zerbi : “sono felice della vittoria contro l’Inter” : “Sono felice per tutti: per i ragazzi che non hanno sbagliato nemmeno un allenamento e per la società, che ha fatto investimenti importanti soddisfacendo tutte le mie richieste. Dovremo mantenere questo spirito ed alimentare questo entusiasmo”. Così l’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, dopo aver battuto l’Inter. Poi il tecnico elogia due dei suoi: “Berardi e Boateng? Quest’ultimo lo vedo in ...

Sassuolo-Inter - De Zerbi : "Boateng? Valore aggiunto. E Berardi..." : Il suo Sassuolo è stata la sorpresa più piacevole di questa prima giornata di Serie A. Roberto De Zerbi si gode il successo contro l'Inter all'esordio sulla panchina dei neroverdi: "Sono contento per ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Inter? Alla pari con la Juventus» : Sassuolo - "L'Inter inizia il campionato per giocarsi lo scudetto. Penso che sia Alla pari della Juventus . Ma noi faremo la nostra partita" . Il tecnico del Sassuolo , Roberto De Zerbi si prepara ...

DIRETTA / Sassuolo Ternana (risultato finale 5-1) streaming video e tv : cinquina dei De Zerbi boys! : DIRETTA Sassuolo Ternana info streaming video e tv della partita, attesa oggi 12 agosto al Mapei Stadium e programmata per il terzo turno della Coppa Italia.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 22:21:00 GMT)

Sassuolo - De Zerbi vuole un suo ex calciatore : Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport , il nuovo allenatore del Sassuolo De Zerbi ha chiesto Guilherme , con lui nella passata stagione al Benevento . Il brasiliano classe 1991 ha ottenuto la risoluzione ed è svincolato.

Serie A Sassuolo - Carnevali : «De Zerbi giovane e competente - con lui faremo bene» : MILANO - Nel corso della presentazione del calendario della Serie A, ai microfoni di Sky è intervenuto l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali : 'Con De Zerbi possiamo fare un buon campionato, è un ...

Sassuolo - De Zerbi : “io e Squinzi ambiziosi” : “E’ il posto giusto per me, abbiamo la stessa idea, la stessa voglia di emergere, di renderci protagonisti”. Roberto De Zerbi sente che il Sassuolo è la piazza ideale per spiccare il volo dopo quanto di buono mostrato col Benevento. “Squinzi e’ ambizioso e in questo ci troviamo – continua il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Oggi e’ prematuro dire quale sara’ il nostro obiettivo ma ...